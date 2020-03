Daniel Arroyo: "No hay espacio para un no republicano en la Argentina"

"Nunca tuve ninguna mirada crítica sobre Cristina Kirchner. Sí sobre los últimos cuatro años del kirchnerismo en términos económicos, claramente", explicó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, al ser consultado sobre las críticas que emitió al gobierno del kirchnerismo. Justificó su pertenencia al gobierno del Frente de Todos diciendo que "el gobierno de Macri nos metió en un lío importante" y que "entonces, si ocurre eso, yo no puedo estar caminando en el desierto".

"Yo no puedo andar caminando el desierto, construyendo una idea, cuando se está cayendo todo a pedazos", justificó el funcionario al ser entrevistado por Jorge Fontevecchia en su programa Periodismo puro. "Soy crítico sobre los últimos cuatro años del kirchnerismo", dijo Arroyo, pero reconoció que "la construcción es la unidad y además siempre he creído, y desde siempre, que el kirchnerismo construyó identidad". "Tenemos que demostrar que lo podemos hacer distinto y que resolvemos los problemas estructurales de la Argentina", afirmó.

Arroyo afirmó que espera que el peronismo adquiera en los próximos tiempos "una mirada más progresista, más del siglo XXI". "Quisiera ir por ese lado, que combina vínculo, calle, cuerpo, con ideas innovadoras, con ideas de equilibrio entre Estado y mercado, con una mirada más de centroizquierda, por ponerle un nombre general a la República en sí". Afirmó, sin embargo, que no debería haber lugar para el antirrepublicanismo dentro del PJ: "No hay espacio para el no republicano. En un debate sobre la historia del peronismo y lo republicano, no hay espacio para un no republicano en la Argentina".