Daniel Arroyo: "La grieta es social, no política"

Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, participó de Periodismo Puro, el ciclo de reportajes de Jorge Fontevecchia que se emite cada domingo a las 23 por Net Tv. Allí habló sobre la asistencia social a los sectores más vulnerables, y se refirió a la grieta que divide a la sociedad argentina: “La grieta en la Argentina no es política, es social”, aseguró Arroyo.

Tal como lo explica en su libro, “Las cuatro Argentinas y la grieta social”, publicado en 2016, el funcionario de Alberto Fernández explicó que la grieta comienza en los 90. “Hasta los 80, o comienzos de los 90, no había cuatro Argentinas, sino tres. Existía una clase media, un clase baja y una clase alta. La fragmentación empieza en los 90. La grieta es social en Argentina porque las cuatro Argentinas tienen miradas distintas”, contó.

En ese sentido, dijo que el término pobreza estructural alude “a la persona que no tiene piso de material, que no tiene lo mínimo, que sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Es un 25% de la Argentina. Hoy la pobreza es mayor porque se ha desacomodado, hoy mucha gente con trabajo es pobre”, señaló. Y agregó: “Si mañana la economía vuela, la soja está a 900, baja la pobreza al 25%, ahí se traba”.

Por otro lado, el sector vulnerable es el sector “que hace changas, el gasista, el plomero, el que la lleva como puede, depende del contexto económico. Cuando el contexto económico es complicado, cae”, ampliò.

En cuanto a la clase media, sostuvo que es trabajo formal, público o privado, y que “hay un 5% de clase alta en Argentina”. “La política y el marketing político identifican esas tensiones y construyen discursos sobre eso. Pero existen cosas fuera de la grieta: una es que no puede haber hambre en la Argentina. Las cuatro Argentinas coinciden en que “en un país que produce alimentos no puede haber hambre”, manifestó Arroyo.

La segunda prioridad, dijo, “es que hay que cuidar a los chicos”. “La tarjeta alimentaria para madres con chicos menores de 6 años busca combinar las dos cosas”, aseveró el ministro.

Daniel Arroyo: "La incorporación de Tinelli a la lucha contra el hambre fue un acierto"

Respecto a las medidas que implementaron desde el Gobierno después de asumir el 10 de diciembre y el objetivo de la política de desarrollo social, sostuvo que, en el siglo XIX “la infraestructura básica muy complicada”, y que el objetivo es “que todos lleguemos a la Argentina del siglo XXI”. “Tenemos que encontrar cuatro o cinco ejes para hacerlo. Todos los chicos tienen que estar en la escuela secundaria. No puede haber hambre. No se puede vender droga en los barrios. No puede haber créditos usurarios. Es preciso salir de la grieta en esos puntos y empezar a construir políticas sostenidas”, consideró.

Consultado sobre cómo prevé que será la situación de ayuda social hacia 2023, siendo que se pasó de la ayuda a 400 mil personas a nueve millones, explicó que la idea es “mejorar la calidad e ir achicando porque van entrando al mundo del trabajo”. “La tarea de la política social es achicar la pobreza y eso implica achicar planes sociales y generar movilidad social ascendente. Depende del contexto económico, pero hay condiciones para hacerlo. Buscamos una salida por arriba. Que la gente entre en el mundo del trabajo”, dijo Arroyo.

AG CP