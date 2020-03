Daniel Arroyo: "La incorporación de Tinelli a la lucha contra el hambre fue un acierto"

El CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia entrevistó esta semana para su ciclo Periodismo Puro al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. En el reportaje, que se podrá ver completo esta noche a las 23 por NET TV, el funcionario valoró la incorporación del conductor televisivo Marcelo Tinelli al plan de lucha contra el hambre que lleva adelante el Gobierno nacional y calificó a la cartera que dirige a la cual calificó como "la mejor del Estado", porque "combina profesionalización, capacitación y mucha garra" .

"Estoy en dos o tres lugares por día, en contacto con el dolor permanente. Me lo tomo como una misión, y la mía es ayudar a parar la caída social, a que mejore la situación", aseguró Arroyo, y sobre la tarea de su antecesora, la ministra Carolina Stanley, elogió su esfuerzo y dedicación, aunque destacó que "siempre consideré equivocadas sus políticas", cuestionó la gestión de su antecesora, Carolina Stanley.

"La incorporación de Tinelli fue un acierto", señaló Arroyo ante la pregunta de Fontevecchia sobre las críticas que generó en algunos sectores esa designación, enfatizando "tengo contacto permanente con Tinelli. Lo conocí por cómo trabajaba su fundación en comedores y merenderos, hablo con él casi todas las semanas, hacemos un seguimiento de cómo estamos, cómo va la tarjeta alimentaria".

"Un tema que preocupa mucho a Tinelli es la situación de Salta, particularmente crítica", indicó el ministro Arroyo, precisando "creo tener capacidad para darme cuenta de a quién le duele el dolor del otro, y me parece que a Marceloi le sucede eso". Se refirió también a los comentarios que generó en su momento la incorporación a los equipos oficiales de Narda Lepes, "y la verdad es que dio una ayuda importante en el tema de lo alimentario, en ver claramente la diferencia entre alimentarse y comer. Nosotros estábamos muy metidos en la idea de que la tarjeta alimentaria se transformara de verdad en una mejor nutrición en la Argentina. Y ella ayudó mucho", señaló Arroyo.

"La política siempre asoció al Ministerio de Desarrollo Social con el reparto, con la asistencia. Su rol estaba en tener a alguien que hiciera esa labor, que tuviera muy buena relación con quien lideraba. Esto cambió, no solo en la Argentina sino en el mundo. Es un ministerio que se ha profesionalizado mucho", consideró Arroyo en la charla con Fontevecchia, señalando que "Carolina (Stanley) era una buena persona, verdaderamente le ha dedicado tiempo y esfuerzo al ministerio, pero a mí no me pareció correcta la política que se aplicaba".

"En los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, el ministerio giró sobre la entrega de bolsones de alimentos, sobre la asistencia, pero la política social tiene que dar pescado, tiene que enseñar a pescar y tiene que garantizar que haya peces. La gestión de Stanley fue sana en lo personal, pero perdió las otras dimensiones".

Arroyo: "Mi misión es parar la caída social"

Sobre la tarjeta alimentaria, Arroyo negó que se entregue con fines políticos: "No hay utilización clientelar", precisó, enfatizando que "había una manera de hacerlo diferente, que era volcar dinero en la Asignación Universal por Hijo, pero tengo que atender la emergencia sin alterar el sistema de seguridad social. La Asignación Universal por Hijo forma parte de ese sistema. Las personas que tienen chicos menores de 18 años cobran salario familiar. Me refiero a los que no tienen Asignación Universal por Hijo. Si se sube uno, después va a subir necesariamente el otro, y se altera todo el sistema".

"Hacemos operativos muy grandes, en La Matanza son 63 mil tarjetas, en Rosario 30 mil, en la Ciudad de Buenos Aires 41 mil. Allí, Anses convoca a las madres de acuerdo al número de documento en ciertos días y horarios. La madre recibe un curso de nutrición, donde se le insiste mucho con el tema leche, carne, frutas, verduras. Y para que haya seguridad bancaria, el banco entrega la tarjeta. Recorro todo el tiempo esos lugares y nunca nadie me vio entregar una tarjeta. Efectivamente, hay un montón de gente que saca fotos pero no es una cosa clientelar".

