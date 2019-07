Dante Sica, sobre el kirchnerismo: "A veces dudo que sean inteligentes"

por Jorge Fontevecchia

Los ministros de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, y de Producción y Trabajo, Dante Sica, fueron entrevistados por el CEO de PERFIL Network, Jorge Fontevecchia. En uno de los tramos de la entrevista, Sica señaló que con los actuales valores internacionales de la soja el kirchnerismo no tendría margen para llevar a cabo una política populista. Además, ambos funcionarios se refirieron a la importancia de abrirse al mundo en materia comercial.

-Jorge, puede ser que Cristina Kirchner cuando asume y plantea que su modelo era Alemania ella tuviese una idea distinta de la que tenia su marido y que finalmente ahí mostraron una confusión que termina arrastrada a hacer una política internacional distinta. Cuál era tu lectura incluso vos siendo miembro de la diplomacia argentina en ese momento.

-Faurie: Desde siempre estos mensajes de los slogans que tuvo el gobierno de las tres etapas Kirchner eran particularmente confusos. Uno no podía hacer una definición de que nosotros queríamos tener el modelo de Alemania. Obviamente teníamos que hacer un ordenamiento de todas nuestras variables macroeconómicas, teníamos que empezar a trabajar en serio y nada de eso estaba. En algún momento la ex presidenta llego a decir que teníamos menos pobres que en Alemania. Era una cuestión de historias, slogans, el relato, el mensaje, pero que no tenían ningún tipo de sustento. Argentina en ese periodo estaba francamente cerrada. No estaba en contacto con el mundo. Habíamos logrado no el cerramiento en la percepción frente a Estados Unidos, frente a la Unión Europea sino que era un cerramiento frente a Uruguay. Teníamos problemas con Chile, habíamos desconocido los contratos de gas, que fue una de la cosas mas trágicas de la confianza de nuestros vecinos. Todo ese tipo de mensaje o slogan que tuvieron eran insustentables.

-Jorge vos fuiste vicecanciller cuando Duhalde era presidente...



-Faurie: Si señor, con Ruckauf.



-Y vos Dante fuiste secretario de Comercio Industria y Minería. O sea que conocen el peronismo, han sido funcionarios muy importantes en un gobierno peronista. Quería preguntarles a los dos cómo se imaginan que seria una hipotética política internacional de ganar Alberto Fernández las elecciones. Más allá de que digan que la hipótesis no es la mas probable



-Faurie: A la lectura de lo que se esta sosteniendo negar la validez del acuerdo que acabamos de hacer con la Unión Europea, que ha tenido mas de 20 años de negociación, en la que el peronismo ha participado activamente en distintas etapas, es ya de por si un mensaje contradictorio. Decir que este acuerdo no tiene ninguna ventaja para el sector productivo argentino es un mensaje de gran confusión. ¿Volver a dónde? A una economía cerrada, una economía no integrada, un país aislado del mundo. Si eso es lo que propone el peronismo en esta nueva elección no es lo que los argentinos quieren. Los argentinos quieren vivir mejor y para vivir mejor hay que producir, para tener trabajo. Para producir hay que tener mercado. Esto es acceso a mercados. No solo los mercados de la unión europea sino los que se han conseguido en china, los mercados que se consiguen en otros países latinoamericanos, los que tenemos con estados unidos, los que buscamos con los países asiáticos. Esta es la Argentina que queremos. Una Argentina vinculada al mundo, con acceso a tecnología, con acceso al capital, con participación en la rediscusión de como será el mundo en los próximos 50 años. Porque este momento es un momento de rediscutir como va a ser, así como el fin de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento del orden multilateral, del prestigio de los organismos internacionales, de las reglas objetivas e igualitarias para todos, fue lo que pasó en la segunda parte del Siglo XX, en este momento estamos discutiendo como va a ser la segunda parte del Siglo XXI. Los argentinos creemos que tenemos un enorme potencial en recursos humanos, en recursos naturales, en inserción o capacidad con el mundo. Queremos estar adentro de esta película y ser uno de los que dice yo traigo esto para aportar y quiero ver el mundo de esta manera. Cerrándonos como propone el kirchnerismo de Fernández - Fernández es un delirio. Y la gente joven que vive en un mundo de tecnologías, de acceso permanente con lo que sea en cualquier parte del globo yo no me quiero cerrar para nada. Yo quiero seguir viviendo por Google o quiero comprar por Mercado Libre, quieren tener todas las posibilidades. Eso es imposible cerrándose.



-Sica: No hay que imaginarlo. Lo vivimos. Tuvimos 12 años donde la expresión más fuerte de comercio internacional fue la misión a Angola. Donde toda la política exterior era el ALBA, era relacionarnos con países en los cuales era una tema solo ideológico y nada que ver con el comercio. Era una política totalmente errática. Acordate que en su momento Cristina Kirchner quiso hacer el tratado de libre comercio que hicimos nosotros con Europa, impulsarlo como siempre, quería hacerlo en tres meses porque quería firmarlo y tuvieron incapacidad técnica y política para hacerlo. No tenemos que imaginarnos nada. Ya nos lo dieron durante 12 años y ya terminamos



-Vos te imaginas que podría con un gobierno de la oposición llevar adelante la misma política que hace ocho años cuando había recursos por los precios de las commodities altos, podría llevar adelante una política similar.



-Sica: Con el precio de la soja en los niveles que esta es imposible pensar en el nivel de populismo que tuvieron la década pasada. Claramente los limites que tendrían serian mucho mas fuertes. O volver a consumir las reservas que hemos podido recuperar en estos tres años y medio o tendrían que de alguna manera generar un proceso de emisión que podría estar impactando sobre las variables macro y deteriorarlas más. Los márgenes de maniobra desde el punto de vista económico para una política de creación solo de consumo o una política tan populista como tuvieron en la década anterior son márgenes de maniobra tan imposibles.



-Llevándolo adelante vos te imaginas en esa hipótesis de que finalmete rechazarían el acuerdo Mercosur unión europea o verían que tienen una posibilidad.



-Sica: Si son inteligentes, cosa que a veces dudo, deberían aprobar y llevar adelante este acuerdo. Es una ventana de oportunidad y un cambio importante para la economía argentina. Es entrar en una dinámica de captación de inversiones desde el punto de vista del comercio, de generar empleo formal y en condiciones decentes para los trabajadores. Somos un país que la economía cerrada genero cuatro millones de trabajadores informales que no tienen ningún tipo de derecho. Este acuerdo es una ventana de oportunidad que no deberían rechazar.

