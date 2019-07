El primer spot de campaña de Alberto Fernández: "Voy a ordenar el caos"

A poco más de un mes para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se inicia oficialmente la campaña electoral en los medios de comunicación audiovisual. Estas semanas, los canales de televisión y las radios estarán colmados de una enorme cantidad de spots publicitarios para estas elecciones 2019.

Uno de los primeros en difundir su primer anuncio de campaña fue el Frente de Todos que anuncia la candidatura de la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En el video sólo habla el candidato a Presidente aunque también hace referencia tanto a su compañera de fórmula como al ex presidente Néstor Kirchner.

"Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis", inicia el spot con el ex jefe de Gabinete como principal protagonista. "Cuando no estoy de acuerdo en algo digo que no. Cristina piensa que soy muy conciliador, y es cierto. Pero cuando es necesario sé poner las cosas en su lugar", comenta Alberto Fernández.

Durante el video que dura 48 segundos, el precandidato presidencial también hace referencia a su vida privada: "Soy profesor de la UBA, fana del Bicho, y me gusta pasear a Dylan. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas".

Alberto Fernández quiere captar a los "defraudados por las mentiras" de Macri

"Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando y tenemos la fuerza para hacerlo", manifesta Alberto Fernández en el primer spot de campaña, y lo cierra con un guiño al nombre del espacio que encabeza: "Hay futuro para vos. Hay futuro para todos".

Según el cronograma de la Cämara Nacional Electoral (CNE), los anuncios de campaña seguirán hasta el 9 de agosto, o sea 48 horas antes de las PASO del 11 de agosto. Luego, el 22 de septiembre volverán los spots para las elecciones generales del 27 de octubre -dos días antes rige la veda electoral-.

ED