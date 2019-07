Alberto Fernández quiere captar a los “defraudados por las mentiras” de Macri

por Rosario Ayerdi

Aterrizó en Mendoza una hora más tarde de lo que había planificado, ya que su vuelo fue uno de los afectados por las asambleas realizadas ayer por pilotos y aeronavegantes que provocaron demoras y cancelaciones en Aeroparque y Ezeiza. Alberto Fernández repitió el ritual que hace cada vez que visita una provincia y que lo diferencia de Cristina Kichner: dio una conferencia de prensa y respondió las distintas preguntas. Pacto con Irán, Venezuela, cambios en la Corte Suprema, educación y fake news fueron algunos de ellos, pero también se centró en repetir la palabra “mentira” asociada a su principal competidor, Mauricio Macri, algo con lo que insistirá durante toda la campaña.

“No sé el país que va a dejar Macri y no sé cuánto va a valer el dólar. Hay que tenerlo en cuenta, no me gusta mentir y quiero ser responsable. Hay que ver qué nos queda después de Macri, pero con Macri viene la reforma previsional, la reforma laboral. Y eso va a traer más pobreza aún. Seamos claros en esto. No nos gusta que Macri le siga mintiendo a la gente como lo hizo hasta ahora”, fue una de las frases que el candidato presidencial del Frente de Todos dejó en Mendoza, primera provincia que gobierna Cambiemos que visitó Fernández.

Mientras el Gobierno centrará su campaña en los números de la economía que empiezan a mejorar y buscará generar expectativas, el candidato opositor buscará desarmar ese discurso al asegurar que todas las promesas del Presidente se tratan de nuevas mentiras. “No se le puede mentir a todos, todo el tiempo”, repitió Fernández sobre Macri.

Ayer, acusó al Presidente y los miembros de su gabinete de tener un “doctorado en mentirosos”. Alberto Fernández asistirá al debate presidencial obligatorio, pero dirá que no quiere que éste sea un escenario para que “Macri se luzca con sus mentiras”. Con tono moderado y pidiendo en cada acto que no se cante en contra de Cambiemos cuando algunos militantes comienzan a entonar la canción bautizada como “MMLPQT, el hit del verano”, Fernández quiere hablarle a los “defraudados con las mentiras de Macri”. “Tenemos que ir a buscar más votos de los que ya tenemos y esos votos están en los que también votaron a Cambiemos”, insiste.

Además de la conferencia, el candidato presidencial le dedicó gran parte de la tarde a dar distintas entrevistas. Hay un electorado al que la figura de Fernández le resulta desconocida, por ello deben lograr mayor nivel de conocimiento y que esos números sirvan para sumar votos.

Junto a la candidata a gobernadora de Mendoza y senadora, Anabel Fernández Sagasti, Alberto solo le dedicó unos minutos a criticar la gestión del actual jefe provincial de este distrito, Alfredo Cornejo, a quien dijo tenerle “sincero cariño”. “Está claro que tenemos visiones distintas. Mendoza mereció mejor suerte que la que tuvo estos años. Recibió un problema fiscal, pero hubiera sido bueno que no se endeude tanto para sanear las cuentas”.

Fernández almorzó con los intendentes y candidatos a jefes distritales del peronismo. En Mendoza, los alcaldes se eligen el 1º de septiembre y Alberto llegó allí para apuntalar a alguno de ellos como el intendente de San Martín, Jorge Giménez que ganó las PASO, pero con un margen mucho más ajustado de lo que se creía, ya que el candidato radical Raúl Rufeil quedó a pocos puntos.

El próximo desembarco será en la provincia de Buenos Aires, también gobernada por Cambiemos. El lunes visitará Mar del Plata y el martes tendrá la primera actividad de campaña con el candidato a primer diputado nacional, Sergio Massa. Será en Necochea, distrito gobernado por el ma-ssismo.