Diego Bossio: "Todo lo que se multiplica por kirchnerismo parece kirchnerismo"

—¿Quiénes creés vos que podrían ser los dirigentes de esta próxima generación que podrían encarnar lo que fue Tony Blair para el Partido Laborista o lo que fue Felipe González para el Partido Socialista?

—No puedo hoy apostar y decir nombres. Seguramente hay candidatos a presidente dentro del peronismo.

—Algo más grande que un candidato a presidente, lo que estás planteando es un refundador más que un candidato.

—La Argentina primero necesita un peronismo que esté al servicio de la Argentina y no una Argentina al servicio del peronismo. Ése es un cambio de actitud, de lógica, de método. Segundo, plataformas y políticas nuevas que tengan que ver con una modernidad totalmente distinta. Tercero, empezar a trabajar en una musculatura política que le permita encontrar quiénes son los dirigentes que pueden encarnar esas demandas que tiene la sociedad.

—Sergio Massa, con quien vos estás, ¿podría ser la persona que lleve adelante la renovación?

—Sergio es una persona muy preparada, que tiene una formación de Estado muy interesante, que tiene una idea del mundo, que tiene una agenda internacional realmente muy interesante. Ahora bien, forma parte de una coalición política y esa coalición no necesariamente es el actor principal. Muchas de sus ideas se llevan adelante, pero muchísimas otras no. Entonces, volviendo a esta idea de que todo lo que se multiplica por kirchnerismo parece kirchnerismo, me parece que termina reduciéndose la potencia de proponer cosas distintas frente a la sociedad. Excepto que Alberto Fernández decida tomar un liderazgo mucho más fuerte y decida tener la autoridad simbólica para encarar una serie de reformas y un nuevo régimen económico, con actores que pueda la sociedad vislumbrar que hay un cambio de régimen muy fuerte y reconstruir la confianza. Pero mientras no se reconstruya la confianza con la sociedad va a ser muy complicado.

“Nos hemos reducido a una expresión de resolver los temas con más Estado”

—Dijiste textualmente: “El pe-ronismo está ajeno a las empresas tecnológicas, a los unicornios, a la gente que innova”. ¿A qué otras cosas está ajeno el peronismo?

—Estamos ajenos a un mundo que tiene que ver con la aspiración, no interpretamos lo que le ocurre a la clase media que la forjó el peronismo. No interpretamos a los sectores profesionales que quieren tener su casa, pagarla a treinta años, que quieren tener la posibilidad de viajar. Hemos condenado en muchas oportunidades a los que viajan. Nos hemos reducido a una expresión de resolver los temas con más Estado, propuestas estatizadoras, asistencialistas, a cada una de las soluciones que se proponen. Tenemos que dar un salto. En una entrevista con Guillermo Calvo, hablaba de la necesidad del peronismo para hacer verdaderas transformaciones de los regímenes económicos y generar credibilidad. La Argentina late al ritmo del peronismo y no dejó de ser en esencia la búsqueda de derechos en su progreso, en su actitud ante la vida peronista. Lo que no significa que el peronismo no se haya convertido en una expresión conservadora que trata de que las cosas no cambien. Pero si no cambian, seguiremos creciendo poco, volátilmente. No exportamos lo suficiente y tenemos problemas con el dólar.

