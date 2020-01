Miguel Bein: "La inflación en Argentina es cambiaria, no monetaria"

Entrevistado por Jorge Fontevecchia para su programa Periodismo Puro, el economista Miguel Bein afirmó que "la inflación en Argentina es cambiaria, no monetaria" y que la inflación sólo puede resolverse si el dolar "se estabiliza a mediano plazo".

En el capítulo destinado a la inflación, Bein dijo cree que el gobierno de Mauricio Macri cometió un error al acorar con el Fondo Monetario Internacional: !Deberían haber puesto control de cambios cuando las reservas llegaron a 65 mil millones de dólares y el fenómeno se hubiera controlado por completo".

"Si en abril de 2019 ponían el control de cambios y controlaban la cuenta capital, no necesitaban un acuerdo con el Fondo", explicó el economista. "El Fondo no les pidió que hicieran todo lo que hicieron, no les pidió que eliminaran la emisión monetaria. Eliminaron la emisión monetaria y la inflación pasó de largo. Porque la inflación en Argentina es cambiaria, no monetaria. Argentina únicamente estabiliza precios cuando el dólar se estabiliza a mediano plazo".

A continuación, un fragmento de la entrevista en el que se refiere a la inflación:

Clickee acá para acceder a la entrevista completa