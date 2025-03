George Hawley: “Hay una mayor desmoralización en la oposición de Trump que hace años”

—¿Ve una diferencia sustancial entre la primera presidencia de Donald Trump y lo que hemos visto hasta ahora de su segunda presidencia?

—Sí, veo algunas diferencias bastante claras, aunque el segundo mandato es todavía muy joven, obviamente. Una distinción clave es que en la primera administración Trump, estaba trabajando en gran medida en el contexto de un Partido Republicano que todavía estaba comprometido con su agenda más tradicional. Es decir, Trump subcontrató en gran medida su agenda de política interna a los líderes republicanos del Congreso como Paul Ryan y Mitch McConnell, que en gran medida persiguieron el mismo tipo de agenda que habrían querido si cualquier republicano hubiera ganado. Del mismo modo, su gabinete estaba lleno de republicanos más tradicionales. Esta vez, Trump parece tener una mano mucho más libre para dominar el Partido Republicano y perseguir lo que sea en su propia agenda específica sin tener tanta resistencia interna dentro del partido. En los últimos ocho años, ha remodelado el Partido Republicano a su imagen y semejanza. Ahora está lleno de leales a Trump, al menos entre las personas que tienen alguna influencia significativa.

—¿Qué piensa de este regreso de la geopolítica imperialista en Estados Unidos y las intenciones de Trump sobre Groenlandia, las declaraciones sobre Canadá como un estado más de Estados Unidos, el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América? ¿Es un giro nuevo en la política de este segundo mandato de Trump?

—Retóricamente, parece una vuelta al imperialismo estadounidense de finales del siglo XIX, al menos si nos tomamos la retórica en serio. La pregunta que no soy capaz de responder en este momento es hasta qué punto se lo toma en serio el propio Trump. Algunas de sus ideas son simplemente absurdas; Canadá no va a formar parte de Estados Unidos. Otras, en las que al menos puedo concebir que ocurra, como la adquisición de Groenlandia, no está tan fuera del reino total de la posibilidad, pero aún no me queda claro hasta qué punto alguien se esfuerza realmente por hacerlo. Sospecho que al final no llegará a ninguna parte, pero por desgracia el tiempo es el único que lo dirá, ya que no dispongo de información privilegiada al respecto.

—A pocas horas de haber asumido la presidencia, Trump decretó el estado de emergencia en la frontera sur del país y comenzó con las deportaciones masivas mucho más duramente que durante su primer mandato. ¿Cree que se mantendrán en el tiempo o es más un “acting” para sus votantes?

—Esto podría parecer más como un espectáculo que algo sustancial, pero es difícil estar seguro. A pesar de la frustración de los republicanos sobre la inmigración, seguirá siendo incierto si Estados Unidos intentará una deportación masiva para sacar diez millones de personas del país. Esto sería una empresa logística grande, casi imposible sin cometer algunas violaciones significativas de los derechos humanos. En última instancia, sería políticamente contraproducente. Eso no quiere decir que no vayan a intentarlo y hacerlo de todos modos, pero en la medida en que estén considerando la popularidad política a largo plazo, no me sorprendería que al final esto resulte más retórico que sustantivo. Solo depende del grado en que las personas que realmente dirigen el espectáculo sean ideólogos comprometidos, frente a personas que están más interesadas en utilizar una retórica populista para mantener contenta a la base.

—Todo el mundo vio a los magnates tecnológicos en la ceremonia de toma de posesión del presidente Donald Trump, desde Elon Musk hasta los que hace solo algunos años se percibían demócratas, como Jeff Bezos o Mark Zuckerberg. ¿Qué le sugiere la presencia de todos estos tecnócratas apoyando al presidente de manera tan evidente?

—Creo que ha habido un giro hacia la derecha en Silicon Valley, pero no está claro si su agenda coincide con el tipo de populismo de la clase trabajadora que Trump persigue. La pregunta es si es la derecha tecnológica más libertaria o la derecha populista más obrera la que estará en el poder en los próximos años. Creo que este es definitivamente un fenómeno real de Silicon Valley, que anteriormente había sido considerablemente más progresista. Ahora parece estar cambiando a la derecha. Ya sea simplemente porque quieren tener influencia sobre la administración o porque representa un movimiento ideológico genuino, no está claro. Mi sospecha es que, como hombres de negocios, buscan sobre todo seguir hacia donde van los vientos políticos, y si pensaban que el trumpismo tenía piernas a largo plazo, sería mejor tener influencia dentro del Partido Republicano de esa manera. Así que no me sorprendería si en una especie de Estados Unidos post-Trump, viéramos algunos cambios de vuelta. Pero, de nuevo, eso es especulativo en este momento.

—¿Qué sensaciones le dejó el discurso de Donald Trump ante el Congreso?

—Fue en gran parte lo previsible. Tenía que abordar sus temas recurrentes. No obstante, con Trump, la retórica y la sustancia no siempre se corresponden. Entonces, cada vez tomo menos en cuenta lo que dice en discursos como este, en lo que respecta a predecir las políticas reales cuando se implementen, si es que alguna vez lo hacen.

—En el discurso de apertura de sesiones, Trump dijo: “Para liberar nuestra economía, he ordenado que por cada nueva regulación se eliminen diez antiguas”. ¿Ve allí una contradicción entre la imposición de aranceles y los preceptos clásicos de la economía de libre mercado?

—Sí, esto resalta contradicciones en el Partido Republicano moderno bajo Trump. El comentario sobre eliminar una regulación por cada nueva es una perspectiva antigua y estándar republicana. Pero este nuevo enfoque de estar a favor de los aranceles es definitivamente una ruptura. El Partido Republicano ha estado siempre en el lado del libre comercio desde Eisenhower. Y para Trump, hacer del proteccionismo parte clave de su agenda es una ruptura importante con la historia del partido. Aún está por verse si lo mantendrá si la economía reacciona negativamente. Pero en los últimos cuarenta años, esta ha sido una de las pocas áreas en las que Trump ha sido coherente, en que incluso volviendo a los años ochenta, tenía una clara inclinación proteccionista. Así que este podría ser uno de los pocos temas en los que Trump es un verdadero creyente genuino en esta agenda política en particular. Veremos hasta qué punto se mantiene firme en los próximos meses.

—También dijo: “Puse fin a toda censura gubernamental y restablecí la libertad de expresión en Estados Unidos”. Sin embargo, la relación del presidente con la prensa es complicada, y la oficina de prensa del presidente anunció la semana pasada que comenzaría a seleccionar a dedo a las organizaciones de noticias que cubren a Trump, por ejemplo, eliminando a la agencia Reuters y agregando medios aduladores, como The Blaze o Newsmax. ¿Cómo interpreta la sociedad norteamericana estas contradicciones?

—La afirmación de que Trump ha restaurado la libertad de expresión es confusa. No sé a qué políticas se refiere. Tal vez se pueda argumentar que su movimiento ha restablecido una especie de norma hacia la libertad de expresión que se creía ausente. Sin embargo, poner la responsabilidad personalmente en él me parece exagerado. En términos de su relación antagónica con los medios de comunicación, eso ciertamente no es nada nuevo. Y francamente, no es nada nuevo para los conservadores en general. Llevan quejándose de los medios desde Nixon y Spiro Agnew. El grado en que Trump está dispuesto a cerrar el paso a las voces de los medios, a los periodistas que él considera antagónicos a su agenda, es, diría, un fenómeno nuevo y una ruptura con los precedentes. La cuestión es hasta qué punto esto es algo de lo que el estadounidense medio es consciente. Creo que podría ser dar demasiado crédito al público estadounidense en términos de lo mucho que prestan atención a esto. Es molesto para los periodistas, pero si esto tendrá consecuencias importantes en el electorado me parece menos probable.

—¿Qué reflexión hace respecto de la invocación al sentido común “la revolución del sentido común”, según las textuales palabras del presidente, y que se está esparciendo en todos los políticos de la extrema derecha que tienen liderazgo en sus países?

—Yo estaría de acuerdo con eso, aunque diría que todos los políticos declaran que sus posiciones son de sentido común. Así que, en este sentido, probablemente me tomaría esa afirmación con un grano de sal y no le daría demasiada importancia. Nadie va a decir, sea cual sea su programa, que no es de sentido común, al menos nadie que se dedique a la política práctica en una sociedad democrática. Así que diría que es una afirmación cuestionable, pero no inusual.

—Hay una simplificación al respecto, porque la política es más completa que el sentido común.

—Sí, especialmente si gestionas una economía compleja como la estadounidense, el simple sentido común básico puede ser insuficiente, como estamos viendo.

—Un elemento diferencial entre la primera presidencia y este segundo mandato de Trump es la incorporación de Elon Musk como asesor especial, sin ser funcionario, para la desregulación del Estado. ¿Qué piensa de la figura de Elon Musk y del control de gran parte del Poder Ejecutivo bajo los auspicios del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, que ha recibido?

—Sí, se trata de un fenómeno muy interesante y difícil de entender. Según su historial y trayectoria, Elon Musk parece ser una persona muy inteligente y competente. Sin embargo, esto no se refleja en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que parece ser bastante errático y no aborda las cosas de manera sistemática, sin considerar compensaciones entre opciones políticas. Tal vez, si utilizara un enfoque más preciso en lugar de uno brusco, podría lograr un impacto positivo genuino. Pero tal y como está ahora, parece muy caótico y sin una reflexión sostenida. Si alguien tiene que ser culpado, es Elon Musk, debido a su prominente papel, probablemente sería el principal responsable. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque tiene muy poca curiosidad intelectual, muy poca evidencia de que realmente haya estado investigando mucho sobre estas cosas que está ansioso por cortar; es bastante inusual, al menos viéndolo desde mi perspectiva. Lo que significará en el largo plazo es difícil de decir. Creo que si Musk finalmente resulta ser un albatros electoral para Trump y su movimiento, podría imaginar a Elon Musk siendo eventualmente descartado por la administración. Pero supongo que todo dependerá de cómo se desarrolle esto en última instancia y si el Departamento de Eficiencia Gubernamental se vuelve muy impopular en los próximos meses.

—¿Ve riesgos de que el gobierno de Trump pase por encima de las instituciones y termine en un autoritarismo de derechas o es optimista respecto de que vaya a funcionar el sistema de contrapesos de la democracia?

—A la larga, soy optimista en cuanto a que Trump no representa un cambio radical masivo a largo plazo en la política estadounidense. Faltan solo dos años para las próximas elecciones de mitad de período, y Trump solo tiene la mayoría más estrecha en el Congreso. Por lo tanto, si sigue una agenda que resulta ser poco exitosa o impopular desde el punto de vista económico, creo que es muy poco probable que en ese escenario siga teniendo mayorías republicanas en el Congreso, y eso significaría que en sus dos últimos años en el cargo se encontraría en una posición muy difícil para tratar de impulsar gran parte de una agenda sobre cualquier cosa, tal como ocurrió durante los dos últimos años de su primer mandato.

—¿Qué piensa usted del indulto a los acusados del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y cómo reaccionó a esto la sociedad estadounidense? ¿Augura un futuro intento que termine resultando exitoso?

—Hablo solo por mí, pero creo que fue un error y que no era lo correcto. Envió un mensaje equivocado sobre el Estado de derecho. En cuanto a si un ataque similar en el futuro podría tener más éxito o no, sigo considerándolo muy poco probable. A pesar de lo mala que fue la insurrección del 6 de enero, no estuvo ni cerca de anular las elecciones. Por lo tanto, no fue algo que fuera plausible, por impactante que fuera ese día. Por lo tanto, la brecha entre lo que realmente logró esa insurrección y lo que sus promotores querían hacer era tan grande que me parece muy poco probable que, incluso si se repitiera, tenga más éxito. Ese es el lado afortunado de las cosas. Sin embargo, creo que es un problema que la noción del Estado de derecho se haya visto tan claramente socavada por la decisión de ofrecer esos indultos generales contra lo que claramente fue un comportamiento ilegal.

—¿Cambió para mal el funcionamiento de la democracia en Estados Unidos desde la primera presidencia de Trump a esta segunda por lo que puede analizarse del primer mes de su segunda presidencia?

—Es muy difícil analizar esto de manera sistemática solo porque aún estamos en una etapa muy temprana del proceso. Pero diré que Trump ha demostrado ser mucho más ambicioso desde el principio que la última vez. Pero en términos de lo que realmente se convertirá en ley a largo plazo, todavía es un poco más difícil de decir. Pero diría que Trump es mucho más agresivo esta vez y está menos dispuesto a considerar la noción de compromiso o bipartidismo; entonces vimos al menos algunos indicios de interés en eso hace ocho años, y no veo nada de eso ahora. Y es un problema para la democracia en el sentido de que, personalmente, prefiero ver una democracia en la que el compromiso se considere la norma o incluso algo bueno, aunque se podría argumentar que este no ha sido el caso en la democracia estadounidense durante bastante tiempo.

—En un artículo que usted publicó en 2018 en “The American Conservative”, afirmaba: “Al final, la extrema derecha probablemente será vista como otro brote breve de la extrema derecha, que capta momentáneamente la atención del público”. ¿Sigue sosteniendo hoy esta afirmación o cree que ya se ha consolidado la extrema derecha en la política y ha “derechizado” a la política en general?

—En 2018, escribía sobre un movimiento de extrema derecha muy específico en los Estados Unidos, la llamada derecha alternativa, que había sido durante un tiempo el principal movimiento nacionalista blanco en los Estados Unidos. Y en cuanto a declarar que la derecha alternativa desapareció en gran medida en 2018, diría que eso sigue siendo cierto hoy en día. Es decir, al día de hoy no hay ninguna persona importante que siga llamándose a sí misma de derecha alternativa, por lo que creo que esa manifestación particular de la política de extrema derecha realmente desapareció. Pero, a la larga, tuvo una influencia significativa en la política conservadora de los Estados Unidos. Es decir, muchos de los temas de conversación y la retórica que eran comunes en la extrema derecha marginal hace ocho o diez años se han normalizado bastante y es probable que un porcentaje importante de personas, especialmente jóvenes que trabajan en la política republicana, lo apoyen en privado o en público. Así que, en cierto sentido, aunque los movimientos anteriores de extrema derecha no lograron hacerse con el control, creo que sí desempeñaron un papel a la hora de cambiar la ventana ideológica de lo que es posible en los Estados Unidos en la derecha, a largo plazo. Por lo tanto, diría que tenía media razón en lo que dije, pero quizás demasiado optimista en cuanto al mantenimiento de las barreras ideológicas en los Estados Unidos.

—En ese mismo artículo de 2018, usted también afirmaba respecto de la extrema derecha y la oposición: “Como sucedió con sus predecesores, una oposición bien organizada y una serie de errores propios hicieron caer a las organizaciones incipientes de la extrema derecha”. ¿Cómo ve hoy a la oposición, tanto a los moderados como a la izquierda?

—La izquierda, o simplemente la oposición a Trump en la actualidad, está mucho menos organizada y eficaz que, por ejemplo, en 2017 y 2018. No vemos el mismo nivel de movilización masiva. Gran parte de la izquierda y el centro, e incluso algunos de los de centroderecha, se sentían bastante desmoralizados al ver que Trump no solo ganó en 2024, sino que también logró obtener una victoria en el voto popular. Después de 2016, se tenía la sensación de que se podía ver a Trump como un presidente al menos un tanto ilegítimo, porque a pesar de ganar el Colegio Electoral, no ganó el voto popular. Y eso les dio algo de energía a quienes trataban de oponerse a él. Esta vez es un poco más difícil, porque todas las señales y todos los datos indican que Trump obtuvo una victoria rotunda, ya sea en el colegio electoral o en el voto popular. Siendo ese el caso, creo que hay un mayor nivel de desmoralización entre la oposición de Trump que hace varios años.

—En su libro “The Alt-Right. What everyone needs to know”, usted dice: “Aunque se presenta como un fenómeno nuevo, la Alt-Right es solo la última iteración de una larga tradición política de derecha radical”. ¿Cómo se ha ido alimentando la derecha radical contemporánea? ¿Cuánto ha influido el libertarismo?

—Hay un par de preguntas aquí. Preguntas si la derecha contemporánea, la derecha dominante, ha estado fuertemente influida por la extrema derecha de hace unos años, y creo que así ha sido. En cuanto a su pregunta sobre el libertarismo, diría que el libertarismo se encuentra en una posición bastante débil en los Estados Unidos en este momento. Hay una tradición libertaria que se siente cómoda con el populismo. Lo encontramos en los escritos de personas como, por ejemplo, Murray Rothbard. Pero, en general, diría que el libertarismo es muy difícil de conciliar con el populismo. Y así, a medida que la derecha dominante del Partido Republicano ha tomado una dirección más populista, creo que los libertarios se están encontrando con menos influencia que la que tenían incluso con líderes republicanos más convencionales.

—¿En qué se diferencia el movimiento de la extrema derecha más tradicional en Estados Unidos de la extrema derecha contemporánea?

—Ha habido un cambio tecnológico que realmente ha sido una bendición para la extrema derecha. Si pensamos en la política estadounidense de hace 30, 40 o 50 años, su capacidad para llegar a una gran audiencia tenía algunos desafíos si te consideraban muy alejado de la corriente principal. Había solo un puñado pequeño de las revistas conservadoras populares, solo tenías los tres principales canales de televisión. Y si se te consideraba fuera de los límites de la opinión aceptable en esa época, tu capacidad para llegar a una gran audiencia era bastante limitada. Podrías crear boletines y dedicarte a hacer panfletos baratos. Pero la idea de llegar a muchos millones de personas era un desafío extraordinario. Hoy en día, cualquier persona con una conexión a internet, si tiene un mensaje que otras personas encuentran convincente, puede crear una audiencia extraordinariamente grande. Por lo tanto, los guardianes de la opinión simplemente no tienen el tipo de papel que desempeñaron en el siglo XX en términos de establecer límites entre lo que se considera aceptable en la opinión dominante en los Estados Unidos. Por lo tanto, diría que los movimientos radicales en todo el espectro han sido algunos de los principales sectores de los cambios tecnológicos, que creo que ha sido una de las distinciones claves entre esta era y los períodos anteriores de la historia estadounidense.

—En las recientes elecciones alemanas vimos cómo Elon Musk intervino a favor de AfD, haciendo uso de la red social X. ¿Qué piensa de esta innovadora intervención en la política de otros países, y que puede extenderse a otros, como, por ejemplo, España, apoyando a VOX?

—Es muy difícil de decir. Reconozco que no soy un experto en política europea. Sí creo que alguien como Musk, tratando de poner su pulgar en la balanza a favor de un partido político en otro país, posiblemente podría tener un efecto en el aumento de la popularidad de esos partidos. Pero también, los países, no obstante, siguen teniendo ciertos impulsos nacionalistas y no están necesariamente encantados con la perspectiva de líderes empresariales estadounidenses tratando de influir en sus asuntos internos. Así que la reacción puede ser tan importante como el esfuerzo inicial de propaganda a favor de un partido u otro. Pero esto lo dirá el tiempo. Y yo me remitiría a los expertos en política europea en términos de cuáles han sido las consecuencias agregadas de las decisiones de Musk.

—Los votantes de extrema derecha contemporánea tienen características como la de ser joven, varón y conocedor de la tecnología, obsesionado con la provocación y el troleo, amorfo, predominantemente en línea y mayormente anónimo. ¿A qué atribuye esta transformación o nueva incorporación de este componente a la identidad de la nueva derecha radical?

—Bueno, creo que lo que decía en 2017 y 2018 es menos cierto hoy en día. Es decir, la obsesión por el anonimato en la extrema derecha ha disminuido mucho a medida que muchas de sus actitudes se han ido normalizando e incluso incorporando a la agenda de ciertos líderes republicanos. Las cuentas anónimas que solían ser bastante grandes parecen ser menos influyentes y hay más gente que simplemente está impulsando una agenda mucho más derechista bajo sus propios nombres, no abiertamente, sin este tipo de rechazo y preocupaciones que seguían siendo el caso incluso hace una década. Ciertas actitudes de derechas se han normalizado de un modo que no sucedía hace tan solo una década.

—¿Hay una contradicción entre la extrema derecha contemporánea y el liberalismo y los principios del conservadurismo tradicional de Estados Unidos?

—Hay muchas contradicciones. El movimiento populista de derechas cree en ciertas cosas que están reñidas con el conservadurismo tradicional. Quiero decir, el conservadurismo tradicional, al menos el conservadurismo como yo lo entiendo, siempre ha tenido un fuerte elemento antipopulista y rechazaba la noción de que hay una especie de voluntad general del pueblo que debe ser perseguida, mientras que los populistas están menos interesados en cosas como los guardarraíles constitucionales y la democracia deliberativa que se filtra a través del gobierno constitucional y representativo. El populista es más propenso a decir: tengo al pueblo detrás de mí y esta es mi agenda, y cualquiera que se oponga es un enemigo del pueblo. Y esa es una perspectiva que no puede reconciliarse, en mi opinión, con una comprensión más tradicionalista del conservadurismo.

—¿Cómo describiría al electorado republicano hoy, que llevó a Trump a su segunda presidencia y sus actitudes hacia el gobierno y la cultura?

—Bueno, el Partido Republicano en el electorado ha ido cambiando mucho en la última generación. Se ha ido volviendo menos educado en su conjunto. Es decir, no hace tanto que los candidatos presidenciales republicanos podían ganar sistemáticamente a la mayoría de los votantes con estudios universitarios. Ya no es así. La vicepresidenta Harris obtuvo una mayoría muy sólida entre los votantes con estudios universitarios. Trump aseguró su victoria ganando por un margen igualmente amplio entre los que no tienen un título universitario. El Partido Republicano es bastante diferente de lo que era en la época de, por ejemplo, Ronald Reagan o George W. Bush. Algunas de estas tendencias precedieron a Trump. Es decir, este tipo de realineamiento educativo ya había comenzado, pero él definitivamente lo aceleró. Por otro lado, algo que Trump ha hecho y que mucha gente no esperaba es que ha ampliado el alcance del Partido Republicano entre los votantes no blancos, especialmente entre los votantes hispanos. Su rendimiento fue mucho mejor, especialmente en 2024, de sus recientes predecesores republicanos. El Partido Republicano es cada vez menos culto, pero también más diverso étnicamente que antes. Hay un par de realineamientos diferentes ocurriendo al mismo tiempo.

—¿Encuentra una vía posible para salir de la contradicción que implica esto que usted marca de que la política partidaria en sí misma puede ser una forma de política de identidades, incluso si nuestras identificaciones partidarias son consecuencia de otros elementos de la identidad, como la raza, la religión y la clase?

—Sí, este es un fenómeno bastante interesante que los politólogos han estado estudiando durante un par de décadas, o quizás incluso más. El descubrimiento de que la identificación con un partido tiende a derivarse, no tanto de las preferencias políticas o incluso de la ideología, sino de la identidad social. Es decir, la gente entiende todas las características de sí misma que considera importantes, y a partir de ahí determinará su ideología o preferencia política, y si debería apoyar a este partido en particular, y a partir de ahí, elegir su ideología y preferencias políticas después de eso. Pero lo que es especialmente interesante, en mi opinión, es que la identificación partidaria es declararse partidario de los republicanos o los demócratas, aunque eso va en sentido descendente. Ser de estas otras características, raza, religión, educación, región y ese tipo de cosas. Una vez que la identidad de tu partido esté establecida, también pasará a formar parte de tu identidad social. O sea, la gente no dice: suelo votar a los republicanos o suelo votar a los demócratas porque prefiero este conjunto específico de políticas. Lo que es más probable que diga la gente es soy republicano, o soy demócrata, y esto es, en cierto sentido, una parte importante de su sentido de sí mismos. Y puede hacer que las emociones en torno a las elecciones sean muy altas, y pueden ser muy altas incluso entre personas que tienen niveles asombrosos de ignorancia política. Es decir, no tienen ninguna restricción ideológica real. No tienen preferencias políticas fuertes, pero apoyan apasionadamente a su partido político, en cierto modo, en el mismo sentido en que la gente opta por su equipo de fútbol favorito y tendremos reacciones emocionales muy fuertes ante el éxito o el fracaso de ese equipo, incluso si ni siquiera entienden el grado en que los resultados de las elecciones tienen alguna influencia en su vida diaria.

—¿Cómo se explica que si la conclusión de que pocos votantes republicanos están interesados en el conservadurismo de principios, igualmente vote al partido republicano? ¿Hay una antipatía de los partidarios hacia el partido contrario, y a la vez, una frustración hacia el propio?

—En la política de Estados Unidos se observa un crecimiento del llamado partidismo negativo. Por un lado, la gente no necesariamente quiere a sus propios partidos políticos y a menudo se siente frustrada con ellos, pero al mismo tiempo también odia absolutamente a la oposición. Así que, aunque no estén contentos con su partido, ven al otro bando como gente fundamentalmente mala a la que hay que derrotar. Y por esa razón, seguirán votando a un partido, aunque no sientan un gran entusiasmo por él. Y creo que cierto grado de frustración con el Partido Republicano fue una de las razones por las que Trump pudo hacerse del partido con relativa facilidad. No es que la gente que estaba frustrada con el Partido Republicano fuera a convertirse en demócrata, pero no tuvieron ningún problema en entregar el liderazgo del Partido Republicano a alguien que era un outsider percibido. No había lealtad a largo plazo a las generaciones anteriores de líderes republicanos.

—¿Hay una cuestión del ámbito de la psicología en esto de que pocas personas aman a su partido y creen que representan bien sus intereses y a la vez odien más a la otra opción y que eso sea suficiente para mantenerse en el propio bando?

—A la gente no le gusta la disonancia cognitiva, ¿verdad? No les gusta sentir que algunas de sus actitudes son contradictorias. Si te encuentras frustrado con tu partido político, pero también sientes la necesidad de querer ser un jugador de equipo porque, de nuevo, tu partido es parte de tu identidad social y quieres ser visto como parte de tu equipo, necesitas crear algún tipo de justificación mental de por qué sigues expresando una lealtad tan fuerte a tu partido político. Y una forma de hacerlo es decir: bueno, no amo a mi partido, pero el otro lado es tan malo, tan peligroso, tan problemático, que seguiré marcando esta casilla concreta en cada elección, porque hacer lo contrario supondría un riesgo de desastre. En cierto sentido, esta polarización negativa, este partidismo negativo y esta hostilidad hacia el otro partido pueden ser un reflejo de la frustración que la gente tiene con sus actuales líderes dentro de su propio partido. Puede proporcionarles una justificación para seguir apoyando siempre al mismo partido, aunque no estén necesariamente contentos con los resultados.

—Si la hostilidad hacia grupos externos es más importante para la identificación de un partido que el apoyo a las políticas particulares de ese partido, ¿cómo explica la batalla cultural que podemos verificar que ha pasado de las redes sociales a medidas políticas reales en materia de pérdida de ciertos derechos que creíamos adquiridos desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el aborto, en Estados Unidos cuando hace dos años la Corte Suprema de Justicia revocó la protección nacional al aborto?

—Sí, debo señalar que estos compromisos partidistas no son inamovibles para siempre. Las personas pueden cambiar si sienten que su partido está empujando demasiado al país en una dirección a la que se oponen. Y creo que el Partido Republicano probablemente perdió apoyo, particularmente en las elecciones de mitad de período de 2022 debido a la decisión de la Corte Suprema para anular Roe vs. Wade, que anteriormente había establecido el aborto como un derecho constitucional. Sin embargo, la cantidad de cambios significativos que vimos en el electorado ha sido relativamente menor. Quiero decir, como vimos, por muy impopular que haya sido esa decisión, no impidió que al Partido Republicano le fuera extraordinariamente bien, en términos relativos, en 2024. Así que sí, impulsar políticas que son impopulares puede provocar cambios y hacer que las personas abandonen su anterior opción de voto permanente. Pero aún no es la norma. La mayoría de las personas van a ser bastante consistentes a lo largo del tiempo en cuanto al partido por el que van a votar.

—¿Cómo explica la prácticamente extinción de los políticos moderados, de centro?

—Creo que parte de ello se debe a una tendencia a largo plazo, de varias décadas, de una mayor democratización de los partidos políticos. Es decir, las élites de los partidos parecen tener un control cada vez menor sobre quiénes van a ser seleccionados como candidatos. Y eso significa que los votantes de las primarias de los partidos tienen un poder cada vez mayor en términos de determinar las trayectorias ideológicas a largo plazo de ambas partes. Y dado que los votantes de las primarias tienden a ser más extremistas desde el punto de vista ideológico que el partido, o que las élites de los partidos que solo piensan en ganar las próximas elecciones, creo que se trata de un fenómeno que ha llevado a los partidos a una dirección más extrema desde el punto de vista ideológico.

—¿Qué explicación le encuentra al voto hispano al Partido Republicano, que podría entrar en contradicción con la ideología de la supremacía blanca dentro partido?

—La extrema derecha todavía contiene un elemento racista muy significativo. Pero diría que la extrema derecha está un poco más apagada en términos de supremacía blanca abierta en comparación con la llamada Alt-Right de 2017. Y creo que en parte se debe a la naturaleza cambiante de la coalición de Trump. Eso es bueno. Pero Trump probablemente no podría haber ganado estas elecciones sin un apoyo significativo de los votantes hispanos en particular. Y por eso creo que estamos viendo una extrema derecha más multirracial de lo que habríamos visto hace una década o a finales del siglo XX, donde habría sido visto como algo inaudito. El movimiento supremacista blanco sigue existiendo, pero no diría que son necesariamente la fuerza impulsora del movimiento Make America Great Again, de lo que podrían haberlo sido en el pasado.

—¿Qué diferencia encuentra entre el presidente Trump y sus predecesores republicanos respecto de los acuerdos comerciales, a la seguridad social y esta idea de que los republicanos puedan reconvertirse en un partido prolaboral?

—Como ya hemos señalado, se ha producido un cambio masivo en el tema del comercio. No tengo conocimiento de ningún economista conservador o libertario importante que haya estado abiertamente en contra del comercio de la manera en que lo está Trump. Vemos algunos precedentes históricos en figuras como Pat Buchanan, pero nadie que haya tenido el tipo de influencia que tiene Trump. Ese ha sido un cambio importante. Vemos un cambio similar en el tema de la seguridad social, según el cual, cuando George W. Bush fue presidente, se cuestionaron seriamente las preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo de la seguridad social y se impulsó infructuosamente una reforma importante. Pero Trump nunca tocará eso. Al menos mi predicción es que no tocará estos programas de derechos masivamente populares. Creo que lo considera demasiado impopular políticamente, mientras que los republicanos anteriores reconocieron la popularidad de estos programas, pero sus instintos conservadores desde el punto de vista fiscal les hicieron querer, al menos, tener una discusión abierta sobre cómo podemos mantener la viabilidad a largo plazo de este tipo de programas. Al tratar cuestiones sobre la deuda nacional o intentar mantener los impuestos razonablemente bajos, Trump, creo, no va a tocar eso en absoluto. Y no creo que la gente asociada a Trump esté interesada en esta cuestión. Los sindicatos son otra cuestión. Eso es interesante. Curiosamente, una de las pocas tendencias demográficas que realmente han beneficiado al Partido Republicano en las últimas dos décadas ha sido el declive del mercado laboral. Estamos en mínimos históricos en cuanto al número de estadounidenses que pertenecen a sindicatos. Y creo que esto definitivamente ha beneficiado al Partido Republicano. Es interesante ver que hay algunos republicanos que se están acercando a las organizaciones sindicales para llevar a cabo ciertos elementos de su agenda política. Y también están tratando retóricamente de atraer a sus miembros. Sin embargo, lo que queda por ver es si habrá o no un movimiento real y significativo para impulsar realmente una agenda a favor de los trabajadores. No veo ninguna evidencia de que Trump vaya a revitalizar la Oficina Nacional de Relaciones Laborales y hacer que sea mucho más agresiva a favor de los sindicatos. Me parece poco probable, pero es una posibilidad. Algunos republicanos muestran verdadero aprecio por el trabajo organizado. No creo que sean la norma dentro del partido, pero es concebible que, a medida que veamos una especie de realineamiento de la clase trabajadora, veamos más políticas a favor de los trabajadores por parte del Partido Republicano. Aunque, honestamente, lo considero bastante improbable en este momento.

—Y finalmente, George, ¿las malas consecuencias iniciales de la economía de Trump, como los aranceles, el miedo a la recesión, podrían afectar muy pronto a su apoyo?

—Lo hará entre los votantes marginales si el mercado de valores continúa su caída y si la inflación se convierte en un problema importante, si el nivel de vida real de la gente comienza a disminuir y no parece ser un fenómeno de corto plazo. Las promesas de Trump de todos estos beneficios que supuestamente van a venir de sus políticas, si no se hacen realidad, el votante marginal de Trump se volverá contra él. Sin embargo, considero que los verdaderos creyentes y entusiastas seguidores de Trump permanecerán leales hasta el final de su mandato. Siempre encontrarán alguna excusa para justificar que las consecuencias económicas negativas de sus políticas no fueron realmente responsabilidad suya. Aunque no me sorprendería que su índice de aprobación sufra un duro golpe si Estados Unidos atraviesa una recesión el próximo año. Uno de los principales puntos de venta de Trump en su intento de reelección y para un segundo mandato fue que había sido un excelente administrador de la economía estadounidense. Si él pierde ese argumento, su administración enfrentará problemas reales y no será capaz de implementar futuras políticas.

