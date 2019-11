Gerardo Morales: "Si Maria Eugenia Vidal desdoblaba las elecciones, hubiera ganado"

Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy y ya electo para continuar por cuatro años al frente de la provincia desde el mes próximo, es el protagonista esta semana del ciclo Periodismo Puro, y en su charla con Jorge Fontevecchia consideró que hubo "errores en la estrategia" electoral oficialista que trazaron Marcos Peña y Jaime Duran Barba, asegurando que "si María Eugenia Vidal hubiera desdoblado los comicios provinciales, le hubiera ganado a Axel Kicillof". La entrevista completa puede leerse en la edición de este domingo 10 del Diario PERFIL y además podrá verse este domingo a las 23 por Net TV

Morales admitió en el reportaje que en su caso, desdobló comicios en Jujuy para despegarse de la imagen negativa que estaba generando por el fracaso económico el gobierno de Mauricio Macri. Contó que intentó convencer del desdoble también a la mandataria bonaerense, pero que está no quiso desafiar a la estrategia que imponían Peña y Duran Barba: "Ella hubiera ganado si desdoblaba. Y además, el rol de Sergio Massa en términos de territorio hubiera sido otro con elecciones anticipadas. Sergio se hubiera incorporado de todos modos al Frente de Todos, pero hubiera ganado María Eugenia Vidal", señaló el gobernador jujeño.

Además, Morales sostuvo que en ese caso hubieran evitado que el Frente de Todos "se quedara con el 50% del manejo de la estructura territorial, que se potencia cuando hay elección de concejales, intendentes, legisladores provinciales”, cuestión que englobó en el "un error de estrategia" macrista.

Para Morales, la decisión de Vidal de no desdoblar por la determinación del PRO no habría sido la misma si ella estaba en la UCR: "si hubiera sido radical, Vidal hubiera desdoblado las elecciones". "Hablé mucho con ella. Estuve un día casi dos horas antes de que se le venzan los plazos para convocar a junio. Y no quiso. Debe haber sido una decisión del PRO. Me parece que fue un error estratégico", indicó Morales.

En esa línea, el dirigente radical lamentó que la gobernadora no pueda continuar como dirigente con un segundo mandato. "Cuatro años de gestión no alcanzan. Lo digo también por la gestión de Mauricio a nivel nacional. María Eugenia sentó las bases de una gran transformación en la Provincia. Lamento que se haya cortado. Es otra de las grandes injusticias de esta elección", manifestó.

Otro de los errores de las elecciones fue para Gerardo Morales haber polarizado con el kirchnerismo, lo que terminó con las terceras fuerzas al sumarse Sergio Massa al Frente de Todos. Por esa estrategia falllida, además, apuntó contra Marcos Peña y el asesor ecuatoriano, Jaime Duran Barba.

"Fue un error, claramente. El Frente de Todos gana por el acuerdo que se hizo con Sergio Massa. El Frente Renovador le aportó ese poco más del 10% que tenía a nivel nacional. Dejaron de ser una alternativa entre los dos extremos o entre las dos puntas, y llegaron al Frente de Todos", analizó. Y agregó también que "el 15% que tiene (Massa) en la provincia de Buenos Aires le sirvió a Axel Kicillof para potenciar un resultado. La falla estratégica de Duran Barba y de los que lo siguen tuvo que ver con esta idea de polarización. Fue lo que llevó a que Alberto Fernández y Cristina Kirchner obtuvieran una diferencia importante en las PASO”.

Gerardo Morales: "Los del PRO no están tan acostumbrados a perder como nosotros"

Lo que había que trabajar, argumentó el mandatario, era llegar con el mejor resultado para octubre. "El error de Duran Barba ha sido este. Fue el mismo error de 2015. Nosotros desde el radicalismo tenemos otra mirada, más realista y menos atada a cuestiones del big data y de una serie de situaciones. Mauricio recuperó 8 puntos porque apostó a la política, retomó el contacto con la gente y generó una épica. Hay muchos que no creen en eso", dijo al hablar del 40% con el que repuntó el Presidente los resultados de las generales tras la gira del Sí se puede.

En relación al PRO, el gobernador electo opinó que "todavía no es un partido", pero que va camino a serlo. En ese sentido, dijo que debe mejorar "su institucionalidad y su sistema de toma de decisiones". "Hay consenso en el radicalismo en que para consolidar Cambiemos es necesaria la participación del PRO. Para Mauricio Macri será un desafío formar parte de la mesa de conducción de Cambiemos. Para eso debe ordenar primero el PRO. Una cosa es ordenar tu partido siendo presidente y otra desde el llano. El desafío del PRO es tener más un formato de partido político, cosa que aún no sucede", sentenció Morales.

