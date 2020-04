Abuso policial en Bahía Blanca: sacó a pasear a su perro y fue brutalmente golpeado

Un hombre denunció que fue golpeado por la Policía en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca cuando estaba paseando a su perro en la misma cuadra de su casa. Por los golpes, la víctima presenta fractura de tabique. Suspendieron a los cuatro oficiales involucrados.

Luciano González fue interceptado en la madrugada de este martes 14 de abril por parte de personal de la Comisaría Segunda mientras paseaba a su perro en la misma manzana de su casa. Ante la consulta policial, intentó explicar que no estaba violando las normas de aislamiento, pero, siempre según su relato, fue golpeado por los efectivos, subido al patrullero junto a su esposa y llevado a la comisaría.

En la comisaría se les abrió una causa por violación al aislamiento y resistencia a la autoridad. Su mujer aseguró que también fue golpeada por tres efectivas femeninas. El hombre tiene el tabique nasal fracturado y una herida considerable en un ojo.

En un video que filmó la pareja del hombre, ambos relatan el hecho. "Tengo un boxer con problemas de véjiga y tiene que orinar cada 3 horas, por eso decidí sacarlo. Nosotros siempre damos la vuelta a la manzana: no sabía que no se podía, nos dijeron que 'tiene que ser dos casas para allá y dos casas para acá", dijo en diálogo con canal Siete.

Y agregó: "Nos paró el móvil de la policía, les explicamos qué estábamos haciendo, les mostramos al perro y el oficial me dijo que lo iba a tener que acompañar. Le dije que tenía mi permiso, si me podía acompañar hasta mi casa y me dijo que 'no'; me pidió que me suba al vehículo, le dije 'por favor, mañana me tengo que levantar temprano' y en ese momento me agarró del cuello, me tiró al piso y me empezó a pegar".

Además, aseguró que en la comisaría estuvo incomunicado desde las 2 y hasta las 7:30: "Les dije que estaba perdiendo mucha sangre, si podía llamar a alguien, y me dijeron que 'no'". También expresó que hay una cámara de seguridad del Municipio en el sector de su casa y va a pedir las imágenes para constatar la agresión policial.

"No lo insulté, ni le hablé mal. No firmamos nada. Le dije que por favor me acompañe una cuadra a buscar los permisos. Me dijo que no y me agarró del cuello y me tiró al piso. En ningún momento me resistí. Soy un laburante que está podrido de todo esto", expresó llorando en el video.

En esa línea, siguió: "Me siento ultrajado, con bronca de no actuar, en ningún momento le levanté la mano ni el dedo. Nosotros no tenemos derechos. Los chorros tienen más derechos que nosotros. Me dejaron en un patio continuamente perdiendo sangre. Estoy lleno de permisos para andar en regla".

"Cuando lo subieron al patrullero, le metieron una patada (al perro) y lo metieron adentro", dijo, mientras que su mujer expreso: "A mí me agarró la mujer que estaba con él y me tiró contra el otro patrullero. Bajaron dos mujeres más de otro patrullero y me daban piñas en la cabeza porque estaba desesperada porque el milico estaba moliendo a palos a mi marido en el suelo".

El secretario de Derechos Humanos de la CTA de Bahía Blanca, Dante Patrigani, aseguró a este medio que están trabajando junto a la Comisión Provincial por la Memoria para realizar todas las denuncias públicas del hecho. En esa línea, agregó: "Sabemos que los 4 efectivos fueron desafectados y después según cómo vaya la causa seguramente tengan un castigo mayor"

Según informó Telefé de Bahía Blanca, la División de Asuntos Internos resolvió suspender de manera provisoria, en principio, a los oficiales involucrados en el testimonio de Luciano González.

El Jefe de la Policía Departamental de Bahía Blanca, Gustavo Cheppi, como el Superintendente el Superintendente de Seguridad Región Interior Sur, comisario Aldo Caminada, iniciaron un sumario interno a los uniformados

"Arrancamos a las 12 del mediodía con todas las pruebas que se pudieron recolectar porque desde la mañana temprano que estamos con la víctima. Al mediodía mandamos las actuaciones a Asuntos Internos y aproximadamente a las 4/4:30 llegó la desafectación de los cuatro oficiales", señaló el titular de la Jefatura Departamental local.

El comisario Cheppi precisó a esta redacción que González "denunció a una sola persona", con relación al testimonio del damnificado que apuntó a un efectivo de la fuerza como el autor material de la agresión. En el operativo también participaron tres mujeres policías, a las que la pareja de la víctima también aseguró que la golpearon.

