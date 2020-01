Detuvieron al falso cartero que agredió a una jubilada para robarle 800 pesos

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo al ladrón que atacó el viernes pasado a una jubilada de 79 años en la puerta de un edificio en Almagro para robarle 800 pesos. La abuela llegaba a su edificio luego de cobrar el bono para jubilados y recibió cuatro puntos de sutura en la cabeza debido al brutal ataque.

El "bicichorro", que se hizo pasar por un cartero para engañar a la víctima, fue detenido en las últimas horas tras un allanamiento en la localidad bonaerense de Burzaco realizado por la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17.

Según fuentes policiales, se trata de un hombre de 55 años, de nacionalidad paraguaya, que lleva en el país 50 años. Durante el allanamiento, la Policía secuestró la bicicleta, las zapatillas y el morral que se utilizaron para perpetrar el brutal ataque que quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio.

El hecho ocurrió el último viernes 27 de diciembre en el barrio porteño de Almagro. La jubilada llegó a su vivienda luego de retirar parte del bono de 5 mil pesos de un banco. El falso cartero "dijo que tenía cartas para el encargado", por lo que la mujer lo recibió. En ese momento, cuando ella se detuvo el hombre le quitó la bolsita donde tenía su dinero, 840 pesos, y la empujó con violencia al piso.

"Yo no sé cómo no me mató, no sé por qué me dio ese empujón" relató Inés en diálogo con la prensa luego de recibir cuatro puntos de sutura en la cabeza por el golpe sufrido. Su nieta María de los Ángeles, dialogó con el canal de televisión TN y explicó su abuela está muy atemorizada: "Se levanta para comer e ir al baño y se vuelve a acostar. Tiene mucho miedo".

"Ella se abrió la cabeza y se podría haber roto de vuelta la cadera, que la tiene con una prótesis. Cuando fuimos en la ambulancia vomitaba y me asusté, pero por suerte está bien. La cosieron en el Hospital Durand", añadió la nieta de la mujer. Quien, además, aclaró: "Quisimos hacerlo público porque no queremos que estas cosas sigan pasando. Cuando mi abuela se sienta mejor vamos a hacer la denuncia".

E.D. / D.S.