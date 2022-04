"Todo por 2 pesos": le dispararon a un repartidor para robarle pero lo salvó una moneda

Un joven que trabaja como repartidor en la ciudad de Córdoba fue sorprendido por un ladrón que le disparó, pero salvó su vida gracias a una moneda de dos pesos que desvió la trayectoria de la bala. El proyectil rozó en ella e ingresó en su pierna, pero no tocó la arteria femoral por unos pocos centímetros.

El hecho sucedió cuando Franco Rodríguez estaba distribuyendo fiambres, empleo que realiza para un emprendimiento familiar, en un local del barrio Comercial. En ese momento, se topó con el asaltante: "Lo veo acercándose y sacando algo del bolsillo, así que instintivamente traté de agarrarlo", reveló en declaraciones con el medio El Doce.

Una camioneta de Trenes Argentinos dio marcha atrás y chocó una formación de la línea Roca

Ante su reacción, el ladrón extrajo un arma de fuego, le disparó y huyó. "Traté de taparme la panza porque la semana mataron a un playero de esa manera. Sentí una quemazón en el muslo", dijo. Entonces, explicó que el impacto de bala dio en una moneda que estaba dentro de su billetera, la cual quedó dividida en dos partes.

"Traspasó la billetera de cuero y al otro día me dí cuenta que había pegado en la moneda y la dobló, eso fue lo que desvió la bala", comentó mientras mostraba cómo había quedado el objeto metálico.

"Dios usó esa moneda para salvar mi vida"

Más tarde, Franco dialogó con la señal A24, donde contó que el proyectil quedó alojado en su pierna pero se encuentra fuera de peligro. "Esta semana me van a decir si la sacan o la dejan ahí. Le doy gracias a Dios por haber protegido mi vida".

Se salvó de milagro: quiso entrar por un balcón a su departamento y cayó desde 6 metros

"Soy creyente. Dios usó esa moneda para salvar mi vida. Fue un milagro", aseguró el repartidor de embutidos. "Me pasó a dos milímetros de la arteria femoral", subrayó.

Por último, Franco manifestó que, en un primer momento, no registró el peligro que corrió su vida debido al robo. Sin embargo, tras hablar con su hijo, su perspectiva cambió. "Me dijo ´mirá si me quedaba sin papi´ y ahí todo me cayó. Realmente agradezco porque hoy lo puedo estar contando", sentenció.

FP/fl