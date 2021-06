Buscan a un hombre que desapareció hace 40 días después de discutir con su mujer

Hubo rastrillajes e inspecciones, pero hasta el momento nada se sabe del paradero de Gabriel Enrique García Gurrea, un hombre de 45 años que desapareció el jueves 20 de mayo pasado en Bahía Blanca después de discutir con su mujer.

Los investigadores trabajan sobre varias hipótesis, desde una simple fuga de hogar hasta una desaparición forzada. Lo extraño del caso es que Gabriel no se llevó su teléfono celular y perdió contacto con todos sus familiares, entre ellos sus padres.

Ante la falta de indicios, la comisaría 1ª de Bahía Blanca pidió en las últimas horas colaboración a la sociedad para dar con su paradero. García Gurrea está siendo buscado desde el 20 de mayo pasado, cuando no se presentó a trabajar en la verdulería de Punta Alta.

La policía realizó varios rastrillajes pero todos dieron negativo (Foto: Diario La Nueva).

En la solicitud de paradero se indica que García Gurrea "es de 1.75 m de altura, delgado, cabello corto oscuro, posee tatuaje en todo el brazo derecho y en el pecho 'papi te amo', desconociéndose vestimenta al momento de su desaparición. En caso de tener algún dato comunicarse al teléfono 2914551902 o al 911".

Los voceros señalaron que la Policía ya realizó operativos en distintos puntos de Bahía Blanca (zona céntrica, Ingeniero White, General Cerri y Punta Alta), pero hasta el momento no surgieron novedades relevantes.

Desesperados

Los padres del hombre desaparecido están desesperados y dudan de la versión de la pareja de su hijo. “Yo me entrevisté con Pamela (N. de R.: mujer de García Gurrea) porque quería verle la cara y su reacción cuando le consultara sobre lo que había pasado. Yo sabía cosas de ellos porque ella siempre me contaba todo. Me consideraba como una especie de padre. Pero cuando llegamos a ciertas circunstancias que explicó ella, y están en la causa por la explicación que le dio a la Policía, no me quedé conforme con eso y se me presentaron muy serias dudas que aún persisten”, dijo Juan, el papá de Gabriel, en declaraciones al noticiero de Telefé Noticias.

El hombre no puede entender que su hijo no se comunique con ellos ni con un amigo, aunque reconoce que tiene que pensar que "está vivo". Cristina, su esposa, también planteó sus sospechas contra su nuera “porque fue la última persona que lo vio”.

“La llamé para ver qué pasó y me dijo 'se fue, discutimos, pero no te hagas problema porque se fue bien. Me dio un beso y se fue hace tres días'”, recordó la mujer.

Con el paso de los días y la falta de datos, la familia de Gabriel comenzó a desesperarse. No es para menos. Ya llevan más de 40 días sin noticias y la angustia es cada vez peor.

