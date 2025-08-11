Buscan identificar las prendas encontradas en la casa del posible asesino serial de Jujuy

Esta semana continúa avanzando la investigación y la causa contra Matías Jurado, acusado de ser un asesino serial en Jujuy. Familiares de desaparecidos fueron citados por la Justicia y deberán presentarse en los próximos días para reconocer prendas de vestir que fueron secuestradas en la casa del sospechoso.

El exconvicto de 37 años fue acusado de asesinar y deshacerse del cuerpo de un hombre, aunque también se lo vincula con la desaparición de por lo menos otras cuatro personas. En este contexto, familiares de los desaparecidos deberán determinar si las prendas encontradas en el domicilio del sospechoso, situado entre las calles Fraile Pintado y Las Rosas de Alto Comedero, le pertenecen a las víctimas.

En el marco de la investigación, este martes el fiscal regional Guillermo Beller confirmó que en el interior del domicilio del acusado se encontraron restos óseos, piel, cabello y manchas de sangre, sobre los cuales los análisis forenses confirmaron que se trata de restos humanos.

El fiscal de la causa explicó que la mayoría de los restos, que fueron analizados en San Pedro de Jujuy, fueron encontrado en recipientes plásticos donde comían los perros de Jurado. En paralelo, se secuestraron prendas de vestir de diferentes talles, algunas de ellas ensangrentadas.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta se encuentra colaborando con el análisis de los restos hallados en la casa del imputado, por solicitud de la Justicia jujeña, y el equipo forense trabajará con especialistas en cotejo de ADN y rastros biológicos para intentar determinar la identidad de las víctimas.

El fiscal no descarta que existan más víctimas del asesino serial

El sospechoso está acusado de "homicidio agravado por ensañamiento" y se encuentra con prisión preventiva por 120 días, señalado por la desaparición y presunto asesinato de Jorge Omar Anachuri, un hombre de 68 años que fue visto por última vez el 25 de julio cuando se lo vio subirse a un taxi junto al imputado.

Al menos otras tres personas desaparecidas entre enero y julio también tuvieron contacto con el acusado, según se pudo determinar a partir de cámaras de seguridad y registros telefónicos. Dos de ellas se vieron subiendo a un remis con él sobre la calle Río Bermejo, mientras que el celular de otra se activó cerca de su domicilio antes de perder completamente el rastro.

En las próximas horas, el imputado será trasladado desde Unidad Penal del barrio Gorriti a la Fiscalía para realizar nuevas entrevistas psicológicas y psiquiátricas que se incorporarán al expediente judicial. Según trascendió, los investigadores sospechan que podría haber captado y atacado al menos al cinco personas en situación de vulnerabilidad, todas mayores de edad y con problemas de consumo de alcohol, lo que hace que Jurado sea considerado como un posible asesino serial.

AS/ff