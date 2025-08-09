El fiscal no descarta que existan más víctimas del asesino serial

La causa que investiga el accionar de Matías Jurado, acusado de ser un asesino serial en Jujuy, continúa sumando nuevos elementos de prueba. En las últimas horas, el fiscal regional Guillermo Beller reveló que podrían existir más de cinco víctimas y que el caso “no va a terminar acá”.

Jurado ya fue imputado por el homicidio de Jorge Omar Anachuri, pero la investigación incluye al menos cuatro desapariciones más de personas en situación de calle o vulnerabilidad social. En los últimos días, comenzaron a llegar denuncias de familiares que hasta ahora no habían reportado a sus allegados como desaparecidos. “Han aparecido familiares de gente que creían que estaban en otro lugar y de repente ahora al no verlos es cuando empiezan a denunciar”, explicó Beller.

Los allanamientos en la vivienda del imputado arrojaron datos escalofriantes: restos humanos –piel, pelos y cartílagos–, algunos hallados en los platos de sus perros. “Hay mucha más piel. Hicimos una división de la misma para hacer un cotejo diferente, porque el resto estaba muy deteriorado y se los daba a los perros”, detalló el fiscal. Los restos fueron enviados a análisis de ADN para cruzarlos con bases de datos de personas desaparecidas.

La fiscalía trabaja sobre un patrón común en las víctimas. Según declaró en Cámara Gesell un sobrino menor de edad de Jurado, el acusado atraía a las personas con distintos pretextos hasta su casa, donde luego desaparecían sin dejar rastro. Este modus operandi, sumado a los hallazgos forenses, llevó a ampliar la investigación a dos nuevos casos con características similares a las víctimas ya vinculadas al imputado.

Las tareas de búsqueda incluyeron excavaciones en el arroyo Las Martas y en zonas poco transitadas cercanas al domicilio de Jurado. La Justicia reconoce que el aporte de vecinos y familiares fue clave para abrir nuevas líneas de investigación y recabar pruebas.