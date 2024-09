A casi tres meses de la desaparición de Loan Danilo Peña (5), su tío político y uno de los siete detenidos, Antonio Benítez, ampliará su indagatoria este miércoles, por lo que podría romperse el pacto de silencio que hay entre los acusados. Según adelantó su abogado Ricardo Osuna, la declaración estaría referida al viaje al naranjal, momento en que el niño fue visto por última vez.

Fuentes judiciales indicaron a Noticias Argentinas que la solicitud de ampliación fue presentada por Osuna. En tanto, en diálogo con Crónica, el letrado anticipó que su cliente "va a ampliar su declaración a los fines de agregar datos, información que fue recordando". Consultado sobre qué información aportaría, explicó que estaría vinculado con el "momento del naranjal y lo que hizo después en el pueblo”.

Será la segunda vez que Benítez declare en la causa, siendo que en la primera oportunidad afirmó que creía que a Loan "se lo llevaron". El hombre, que es pareja de Laudelina Peña, se encuentra detenido en un penal federal de Salta, por lo que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá definir si el trasladado hacia la ciudad correntina es posible o no. De todas maneras, todavía no se sabe si la ampliación será presencial o por videoconferencia, aunque el objetivo principal es que sea llevado a Goya para presentarse ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Por otra parte, la querella, representada por el abogado Roberto Méndez, letrado del padre de Loan, acercó la posibilidad de que la jueza llame a declarar como testigos a Ramón Valenzuela, conocido como "Menotti", a su novia Santa Gómez y al comisario mayor Roque Nicolás Báez, exjefe de la Unidad Regional de Goya.

La pareja, que vive muy cerca de la casa de Catalina, la abuela del nene, afirmó que vio a un hombre y a una mujer junto a un nene de unos 4 o 5 años entrar a un vehículo sobre la Ruta provincial 12. Ese pequeño podría ser Loan y eso hablaría de un secuestro por parte de esos desconocidos.

Antonio Benítez, Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, todos presos, llevaron a Loan al naranjal junto a otros chicos.

En tanto, en el caso de Báez es porque fue el jefe del comisario Walter Maciel, otro de los apresados, y porque celebró aquel 14 de junio a la madrugada cuando había trascendido que había aparecido el nene, algo que después fue desmentido.

Además de Benítez, Laudelina y Maciel también están detenidos por la desaparición del menor la exfuncionaria municipal de 9 de Julio María Victoria Caillava, su marido el excapitán de navío Carlos Pérez, Daniel "Fierrito" Ramírez y su pareja Mónica Millapi.

La jueza Cristina Pozzer Penzo dijo que no puede asegurar "encontrar a Loan con vida"

Días después de que se conociera el pedido de ampliación de Benítez, la jueza Pozzer Penzo sostuvo que no puede asegurar "encontrar a Loan con vida o en determinadas condiciones", ya que eso sería ponerle "un saco muy pesado". Pese a que se trató de una sorpresiva declaración, señaló que van a seguir poniendo "lo mejor".

"Podemos asegurar los medios, pero no se puede asegurar que el resultado. Cuando empezó todo esto, que el caso todavía estaba en la provincia, escuchaba decir que si no lo encuentran es culpa de la Justicia, y no. Nosotros vamos a poner lo mejor, no lo dudo, pero no podemos asegurar encontrar al niño, encontrarlo con vida, encontrarlo en determinadas condiciones. Eso me parece que ya es ponernos un saco muy pesado, que resulta de cumplimiento imposible asegurar que esto va a ocurrir", expresó la magistrada en diálogo con Corrientes en el Aire.

Asimismo, se refirió a posibles relaciones con alguno de los apuntados y manifestó: "Como juzgado negamos cualquier tipo de acuerdo o negociación con alguno de los grupo que mencionaron". "Todo lo que se está cuidando dentro del proceso creo que incomoda y molesta", destacó.

Caso Loan: una nueva testigo podría aportar datos importantes, pero pidió protección para declarar

Acerca de la búsqueda del niño, la jueza ratificó que "es permanente y constante en todo el mundo y en el país". "En eso también destaco la colaboración que hemos tenido de todos los funcionarios magistrados del país e internacional", agradeció.

“La búsqueda es tan vertiginosa, junto con lo que es la investigación, que si tenemos una alerta, que hay que hacer una audiencia, yo la hago. Como es tanta la producción de crudo, para mí es importante escucharla, preguntarle, tenerle interacción con estas personas. Y en segundo lugar, nuestros recursos son muy limitados y tenemos que agudizar el ingenio”, profundizó.

También destacó la importancia de la obtención de pruebas con un sustento para avanzar en la investigación. “Tendremos que ver, digamos, cuál es el móvil que puede tener mayor sustento probatorio”, precisó. “La carátula sigue igual... Yo respeto las hipótesis, lo cual no quiere decir que estemos desorientados”, cerró.

