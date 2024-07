Caso Loan: nuevos rastrillajes con perros especializados y el mapeo del río Santa Lucía

Este jueves agentes de diferentes fuerzas de seguridad estarán realizando nuevos rastrillajes en el paraje Algarrobal, en 9 de Julio, zona donde desapareció Loan Danilo Peña el pasado 13 de junio. Del operativo participarán cuatro perros especializados en búsqueda de cuerpos y uno más entrenado para detectar rastros específicos.

La orden para rastrillar fue autorizada por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, a pedido del abogado Roberto Méndez, quien representa al padre del menor de 5 años desaparecido en Corrientes. Del operativo también participan los peritos Diego Maidana y José Luis Mazzei.

Encontraron al chico que confundieron con Loan Peña en Chubut: su padre se presentó en la Justicia

En lo que respecta a los peritajes, el letrado estimo que estos se extenderán hasta el fin de semana y señaló que los binomios que se encuentran trabajando ya intervinieron en los casos de Facundo Astudillo Castro y Santiago Maldonado.

Asimismo, Prefectura Naval, Gendarmería y la división Científica de la Policía Federal se encuentran realizando un rastrillaje en el río Santa Lucía. Los agentes están implementando botes y un sonar para realizar un mapeo del fondo del cauce a la altura del puente de la ruta 123, en un largo de 3 kilómetros.

El objetivo del operativo en el río es determinar si algún elemento clave para el caso, el cual va por el día 42 de búsqueda, fue descartado en el agua.

Por su parte, Pozzer Penzo le solicitó a la Policía Federal remitir con urgencia el resultado de los peritajes que se realizaron sobre todos los celulares secuestrados en la causa, incluyendo los dos del comisario Walter Maciel y otro del último detenido, el ex policía Francisco Amado Méndez.

En paralelo, este miércoles se conoció que la magistrada notificó a los defensores y querellantes sobre que asumió la instrucción de la causa el 15 de julio y que todas aquellas denuncias no vinculadas directamente a la desaparición del menor, fueron delegadas al fiscal Mariano De Guzmán.

En este contexto, la jueza indicó que la denuncia por presuntos apremios ilegales realizada por Bernardino Antonio Benítez fue remitida a la justicia ordinaria, al igual que el supuesto encubrimiento junto a la causa por coacción y amenazas de las que habló Laudelina Peña se delegaron a De Guzmán.

Desaparición de Loan: siguen los allanamientos en la zona cero

"Se reitera pedido a las partes que se tramiten los pedidos en los expedientes correspondientes, para agilizar la recolección y/o decisión sobre prueba dentro de cada proceso", sostuvo y señaló que la Fiscalía Federal de Goya "se encuentra en mejores condiciones de impulsar las pesquisas según estime, en razón de los recursos y fiscalías especializados con que cuenta la Procuraduría de la Nación".

Loan, el menor de cinco años desaparecido en Corrientes, fue visto por última vez el 13 de junio, alrededor de las 14hs, cuando se dirigía junto a otros chicos y tres adultos a un naranjal a 600 metros de la casa de su abuela, situación que tuvo lugar poco después de que el niño y su familia compartieran un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina Peña, junto a otros familiares y conocidos.

Por su desaparición detuvieron a Benítez, su esposa Laudelina, el ex capitán de navío Carlos Pérez, su pareja María Victoria Caillava, Mónica Millapi y Daniel Ramírez, amigos de Benítez, el ex comisario Maciel y el ex suboficial de Policía Amado Méndez.

