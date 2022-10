Chofer de la línea 39 chocó una camioneta estacionada, bajó a los pasajeros y se fugó

En la madrugada de este jueves, un chofer de la línea 39 de colectivos chocó contra una camioneta que estaba estacionada en Palermo. Después del accidente, le pidió a todos los pasajeros que abandonaran la unidad y se dio a la fuga.

El insólito episodio ocurrió en la avenida Córdoba al 5800, a las 5:30. Por causas que aún se deben determinar, el conductor impactó contra una camioneta Ford F100 que se encontraba estacionada en el lugar sobre la mano derecha de la calle.

La potencia con la que colisionó la unidad móvil provocó que la camioneta se moviera unos metros, subiera a la vereda y chocara contra un poste de señalización vial.

Toda la secuencia fue grabada por la cámara de seguridad de un supermercado situado cerca del lugar del accidente y las imágenes muestran la violencia con la que la Ford F100 subió a la acera.

El conductor decidió retirarse por Ravignani a contramano, con destino hacia la terminal de la línea, que se encuentra en el barrio de Chacarita. De acuerdo con lo que informó C5N, el hombre fue detenido.

La palabra del dueño de la camioneta

Pablo, el dueño del vehículo chocado, habló con los medios y pidió que la línea de colectivos se haga cargo de los daños. La camioneta terminó sin la puerta del lado izquierdo y un sector de la trompa destruido. "Me hicieron pelota el camión, fue un colectivero de la linea 39. Fui a hablar con los de la linea 39. Me atendieron de manera muy gentil, muy amable, y ya me pasaron los papeles del vehículo que me chocó", contó.

El hombre, que utilizaba la camioneta para hacer fletes y mudanzas, indicó que "esto le puede pasar a cualquiera", pero "lo peor es que el chofer se dio a la fuga". "Lo que le pido a la gente de la línea 39 es que por favor se haga cargo", declaró.

A su vez mencionó que según lo que había podido investigar, el chofer había ingresado hace poco a trabajar en la empresa. "Toman gente sin experiencia, para pagarles menos, y después pasan estas cosas", cerró.

Jp/fl