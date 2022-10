Haedo: le soltó la mano a su padre, lo atropelló un colectivo y se salvó de milagro

Este miércoles, un niño se salvó de milagro tras ser atropellado por un colectivo en la localidad bonaerense de Haedo. El menor de edad le soltó la mano a su papá mientras caminaban juntos, corrió hasta el medio de la calle y una unidad de la línea 153 lo embistió. Pese al violento impacto, el nene salió ileso.

El episodio sucedió en la avenida Rivadavia, a pasos del cruce con la calle Constitución, donde al interno 3148 terminó golpeando al pequeño. Aunque el vehículo no estaba circulando a gran velocidad, no pudo frenar y acabó provocando el accidente.

De acuerdo con lo que se puede observar en el video que logró grabar una cámara de seguridad de un comercio cercano a donde ocurrió el dramático hecho, el chico salió de una galería junto a su padre y de un momento a otro cambió de dirección hacia el medio de la calle.

El mayor de edad no llegó a reaccionar frente al impulso del niño y pese a que lo intentó perseguir, no logró salvarlo. Afortunadamente, el niño no tuvo lesiones, solo unos pequeños raspones.

En el clip también se observa a una mujer que furiosa se acercó a la ventanilla del lado del conductor y lo increpó. Le golpeó el vidrio del colectivo para recriminarle lo que había hecho. Atrás de ella, otro hombre se sumó y encaró al chofer. Estas personas no habían visto que el accidente se produjo a raíz de una repentina reacción del menor.

La palabra de una testigo

Carolina, la dueña del local cuya cámara registró el momento, dijo en diálogo con Canal Trece: "Quedé traumada todo el día. Cada vez que veo el video me da mucha angustia. Nadie como padre, madre o hasta conduciendo quiere pasar por algo así. Sabemos que es un drama si hay una persona en riesgo, pero como fue un nene nos conmovimos un montón".

En ese sentido, contó cómo fue el momento en el que se enteró de lo ocurrido: "Estaba trabajando y empecé a escuchar gritos dramáticos, ahí fue cuando me asomo y veo al nene con el padre reincorporándose del piso. Ahí no sabía bien qué pasó, sé que el nene abrió los ojitos y estaba en shock. Cuando empecé a entender bien de lo que estaba sucediendo llamé al SAME, casi llorando y de fondo veía a la gente golpeando el colectivo".

Carolina, la testigo del hecho, le dio la filmación a la policía y aseguró que después del hecho quedó "traumada todo el día"

La comerciante compartió la filmación a las fuerzas de seguridad: "Entregué el material a la policía y al chofer para que se ordene un poco más la situación".

Según lo que informaron medios locales, el niño que fue atropellado por el colectivo padecería de autismo. "Salían de un consultorio de la galería de enfrente y se ve en el video como el nene mira para este lado, yo tengo la juguetería al lado, se ve que miró y se disparó para la calle, en un acto de espontaneidad. El papá lo tenía de la mano, lo llega a correr y los choca a los dos juntos el colectivo", indicó a Carolina al medio Viví el Oeste.

JP/fl