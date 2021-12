Palermo Chico en alerta: vecinos se unen para evitar construcción de "pajarera" premium

La protección de los terrenos porteños de Costanera Norte y de Costanera Sur no son los únicos espacios de la Ciudad de Buenos Aires que preocupan a parte de la comunidad porteña. Por la acción legislativa de oficialismo que conduce Horacio Rodríguez Larreta, el cemento podrá avanzar sin problemas con megatorres sobre esas y otras áreas de la Capital

Uno de esos espacios se ubica en Palermo Chico, donde un grupo de vecinos trata de evitar la construcción de lo que definen como una “pajarera” sobre la calles San Martín de Tours, entre Castex y Avenida del Libertador. Con “pajarera” se refiere a un edificio o megatorre con metros cuadrados por encima de lo habilitado por ley para que lo habiten la mayor cantidad de personas posibles.

De concretarse, el edificio afectaría al estilo urbano de Palermo Chico. Agrupados en Palermo Chico Protege, estos vecinos instalaron carteles en las fachadas vecinas a los lotes donde una grúa gigante es el faro ineludible de la obra en construcción de dicha megatorre, o futura “pajarera”. La agrupación, que carece de patrocinio partidario, explicó de forma colectiva a PERFIL su accionar.

Estas tres casas de Palermo Chico fueron demolidas para la construcción de la megatorre.

—¿Palermo Chico Protege surge por el proyecto edilicio de la calle San M. de Tours? o ante otras posibles torres que pudieran construirse en el barrio?

—El antecedente se remonta a abril de 2018. En esa oportunidad, una vecina recibió en su correo electrónico una “Presentación Comercial OM Barrio Parque” que databa de fines de 2017. Sorprendentemente, varios meses después, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires –a través de la Resolución 436/2018 SSREGIC – pone por escrito que considera “factible desde el punto de vista urbanístico… el proyecto de “Obra Nueva””. En 2019, propietarios de la manzana donde se encuentra dicho proyecto, y de la manzana de enfrente, firmamos un petitorio adhiriendo al reclamo relativo a dicha resolución. Ese mismo año nos enteramos que, en 2015, vecinos de otra de las zonas del Área de Protección Histórica 3 (APH3) ya habían presentado en ese entonces un recurso de amparo contra un proyecto de obra que afectaba ilegítima e irreversiblemente las características urbanísticas del barrio por lo que, dado su éxito, decidimos también recurrir a la Justicia. Fue entonces que en 2020, con el apoyo de las ONGs Basta de Demoler y Observatorio del Derecho a la Ciudad, se interpuso el recurso de amparo que desde ese entonces se tramita ante el juez Martín Miguel Converset (*). Y este año, tras una movilización que hicimos el 11 de noviembre, se creó la asociación Palermo Chico Protege.

—¿Qué había antes en esos lotes donde ya el desarrollador trabaja en los cimientos?

—En los cuatro lotes originales había tres casas más un terreno baldío.

Palermo Chico. 1: proyecto aprobado de la torre (en azul); 2: propuesta de la torre con altura fuera de topes.

—¿Qué características tiene la megatorre que se planea construir?

—Tiene características de pajarera. Si el proyecto de 2018 duplicaba la altura permitida, el de 2021 la quintuplica. Y cualquiera de los proyectos busca construir metros cuadrados en flagrante exceso a lo permitido.

—¿Quienes se oponen a la torre tal como la piensa el desarrollador son solamente vecinos de Palermo Chico o específicamente vecinos que viven en lotes colindantes a la futura torre?

—Quienes dimos impulso inicial a este reclamo fuimos los vecinos de la manzana donde se está construyendo y los de enfrente. Pero gratamente, muchos más se han unido a través de Palermo Chico Protege.

—¿Los responsables de la obra tuvieron alguna reunión con ustedes?

—No en forma directa. Pero cuando a través de terceros se nos informó que quien preside esa empresa había indicado que el proyecto iba a “realmente jerarquizar la cuadra y que por supuesto se encuentra dentro de las normas de planeamiento urbano vigentes” y que “se trata de un edificio de gran categoría”, estuvo todo dicho.

Castex y San Martín de Tours: la primea marcha de Palermo Chico Protege contra la megatorre.

—¿Esa torre es de las once que no respetaba el código y que hace una semana el oficialismo porteño logró que sus legisladores “indultara” su falta a la ley?

—La torre no fue parte de esos once convenios urbanísticos aprobados en la Legislatura el jueves 2 de diciembre. Lo que terminen construyendo en estos cuatro lotes de Palermo Chico dependerá de lo que se resuelva en la Justicia. También de lo que eventualmente la Legislatura Porteña resuelva con su nueva composición. Por lo pronto, por mandato judicial el desarrollador no puede realizar tareas “constructivas a partir de la planta baja, exceptuándose las medidas o trabajos iniciales vinculados a cimientos y subsuelos como movimientos de suelos, excavaciones, nivelación y retiro de excedentes (y todos aquellos trabajos constructivos necesarios para los subsuelos) (sic)”.

—¿Los puntos que Uds. señalan respecto de esta torre son porque rompe la altura permitida en Palermo Chico o porque consideran que afecta en mucho más al barrio?

—El barrio ya se vio afectado por construcciones hechas en infracción a la normativa vigente. Como ejemplos hay dos torres próximas a ésta. Nosotros queremos evitar que el Área de Protección Histórica 3 pase a ser área de desprotección histórica.

Trabajos para preparar los lotes para construcción de megatorre en Palermo Chico.

—¿Tuvieron alguna reunión con gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Si así fue, con quiénes, cuándo fue y qué les dijeron?

—Uno de los vecinos tuvo una reunión en octubre de 2019 con Paula Hertel, quien en ese momento se desempeñaba como Directora General de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Esa misma funcionaria, tres meses después, otorgaría al desarrollador el permiso de obra bajo expediente 10729952/19 en absoluta violación a la normativa vigente e incluso haciendo referencia incorrecta a la zona del Área de Protección Histórica 3 en la cual se encuentra el terreno.

—¿Esta torre afectaría la cotización de las casas colindantes?

—No estamos al tanto desde Palermo Chico Protege de cómo se valorizan o desvalorizan las propiedades existentes cuando se generan nuevos negocios inmobiliarios.

Tala de ramas de árboles para limpiar la futura fachada de la torre que preocupa a vecinos de Palermo Chico.

—¿Todo los vecinos de esa zona acompañan el reclamo de Palermo Chico Protege o muchos prefieren no involucrarse?

—A los más de cuarenta firmantes del petitorio mencionado, se agregaron muchos más vecinos y somos cada vez más.

(*) Juzgado de 1º instancia en lo contencioso administrativo y tributario Nº 5, secretaria N°9.