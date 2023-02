El lunes de carnavales comenzó de manera trágica para una mujer que falleció por un choque múltiple de cinco autos en la Autopista Panamericana dirección norte. Uno de los involucrados fue sometido al test de alcoholemia y dio positivo con 2,14 gramos por litro de sangre.

El hecho ocurrió cerca de las 6.30 a 500 metros de la salida Thames y ocasionó el corte de cinco carriles. Todo comenzó cuando el conductor de un Ford Fiesta detuvo el rodado por la pinchadura de un neumático que le impedía circular con normalidad. Fue el comienzo de un conjunto de colisiones que terminaría de la peor manera.

Choque fatal en Panamericana por un conductor borracho.

“Puse las balizas, los triángulos y con la linterna del celular avisaba a los otros autos. Me esquivaban todos los coches, pero el del auto Fiat Cronos blanco se me vino encima y me chocó. Cuando le dije qué había hecho, si yo estaba haciendo señas, me di cuenta de que balbuceaba”, dijo en declaraciones a la prensa el hombre de 68 años, anticipando lo que después diría el test de alcohol.

Luego amplió: “Cuando lo veo venir me corrí. De milagro no me chocó ni me mató. Me lastimé el codo solamente”.

La policía y los implicados en el choque.

El impacto del Cronos ocasionó el choque en cadena de otros tres vehículos: otro auto de la misma marca donde iba como acompañante una mujer de 25 años, un Chevrolet Corsa y un Ford Mondeo.

Como consecuencia del hecho, una mujer de 25 años fue trasladada al hospital de San Isidro con politraumatismos. Tristemente, terminó falleciendo.

Las autoridades que llegaron hasta el lugar realizaron el testeo de rutina a todos los conductores y todos dieron negativo excepto por el conductor que chocó al Ford Fiesta que marcó 2,14 gramos de alcohol en sangre.

Al cierre de esta nota, los automóviles estaban siendo retirados del carril rápido donde se originó el incidente.