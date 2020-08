Se salvó de milagro uno de los amigos del joven asesinado por la policía

Eran cinco los jóvenes que viajaban en el Fiat Argo que fue atacado a tiros por la policía cuando esquivaron un control de seguridad, en Córdoba. Valentino Blas Correas (17) recibió un balazo que terminó con su vida. Su amigo “se salvó de milagro” ya que uno de los proyectiles le pasó a centímetros de la cabeza.

Cristóbal (17) estaba sentado en el asiento de atrás del auto al lado de Blas cuando fueron atacados por la policía, el jueves 6 de agosto. Uno de los tiros que dispararon los efectivos de la policía cordobesa atravesó la capucha del buzo del joven. El proyectil pasó cerca de su cabeza.

“Cuando comienzan los disparos, los chicos tienden a agacharse y es allí, cuando Cristóbal siente el zumbido de la bala, que ingresa por la capucha del buzo, que la tenía colocada. O sea, la bala pasó a centímetros de su cabeza. Es un milagro que hoy pueda contar esta historia”, comentó el abogado de Cristóbal, Julio Herrera Martínez, a Cadena 3.

Frederic sobre el abuso policial: "No podemos descartar la existencia de elementos racistas"

El fiscal del caso José Mana le sumó, en las últimas horas, a los dos policías que están detenido por el crimen de Blas la imputación de “tentativa de homicidio” contra los cuatro amigos de la víctima fatal. Los efectivos Lucas Gómez y Javier Alarcón permanecen detenidos.

La mamá de Blas, Soledad Laciar, opinó que el accionar policial hace que "cuando vemos a la policía nos paralizamos". "Eso le pasó a los pibes, por eso se asustaron”, dijo la mujer.

Días atrás Soledad recordó a su hijo y sentenció: "quien debía cuidarlo, lo acribilló". "Nunca más voy a poder abrazarlo. Nunca más. No voy a perder el tiempo explicando quién era mi hijo. Pero prometí sobre su cajón que no iba a permitir que lo ensucien y que aunque se me vaya la vida en esto voy a luchar para que se haga justicia", escribió.

“Si me lleno de odio, en un año estoy enferma y dejo a mis hijos sin mamá. Lo he visto con gente cercana, tengo dos hijos más y llenarme de odio no va a hacer que Blas vuelva”, le dijo la mujer a Cadena 3.

Pero aclaró que no quiere que otra madre pase por lo mismo “ni que otro Blas indefenso se vaya del mundo de esta manera”. Por eso realizarán una marcha el próximo jueves para pedir justicia.

Denuncian casos de violencia policial "sectorizada y selectiva" durante la cuarentena

Era la 1 de la madrugada cuando los cinco chicos iban en el auto y tuvieron un altercado con motociclistas. Pasaron por un control policial y, aparentemente, no acataron la orden de detenerse.

Allí los efectivos comenzaron a disparar contra el Fiat en el que iban los adolescentes. Cuatro tiros impactaron en la parte de atrás del auto. Uno de los proyectiles dio en el omóplato de Blas.

La mamá de Blas convoca a una marcha para pedir justicia por su hijo.

Luego del ataque, los amigos del joven condujeron hasta la clínica Aconcagua donde lo bajaron para que sea atendido. En el centro de salud no los atendieron y volvieron a subir al chico al auto para dirigirse al hospital de emergencias.

Toda esta maniobra y la desesperación de los amigos de Blas fue registrada por una persona que filmó la secuencia. Ante la negativa para ser atendido (actitud que será investigada por la justicia), los chicos volvieron a subir a Blas al auto y se dirigían a otro centro de salud cuando fueron rodeados por patrulleros. El joven de 17 años ya no respiraba.

NG