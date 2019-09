Crimen de la abogada argentina en México: detuvieron como sospechosa a su empleada doméstica

María Marta Bazán, de 48 años, fue asesinada a golpes en su casa del barrio Atizapán de Zaragoza, en la ciudad de México. Por el crimen de la abogada argentina fue detenida como sospechosa su empleada doméstica, quien se presume podría haber participado del homicidio con fines de robo, por el que también se busca a otros dos sospechosos.

Así lo detalló el embajador argentino en México, Ezequiel Sabor, a Télam. Sabor sostuvo que durante las últimas horas la Policía Municipal apresó a la empleada de la víctima, y que prosigue la pesquisa con la búsqueda de "una o más personas". Respecto de la hipótesis del crimen de Bazán, los investigadores de la policía local y la Justicia creen que la línea principal apunta a un crimen en ocasión de robo.

Por tratarse de una ciudadana argentina, las autoridades de la Embajada que tiene a su cargo Sabor asistieron a su familia y permanecen ahora en contacto con la madre de Bazán, que arribó a México en las últimas horas al conocer la triste noticia.

Florencia Rodríguez Lastra, amiga de María Marta y quien residió 27 años en México, contó que el hecho sucedió cuando ella volvía de acompañar a sus hijos a tomar el transporte escolar. “Lo que pasó es que ella fue, como todas las mañanas, a la entrada del condominio, que tiene vigilancia, para dejar a sus hijos en las combis que los llevan a cada uno a su escuela, y cuando regresó se encontró con la empleada doméstica atada y dos tipos en la casa”, dijo al canal Todo Noticias.

Aparentemente, explicó su amiga, “empezaron a forcejear y ella parece que gritó, y uno de ellos la ahorcó y la mató”, de acuerdo a su información. Luego, el sospechoso “salió en el auto con cosas robadas”. Al llegar al puesto de vigilancia, los custodios le preguntaron quién era y qué hacía con ese vehículo, por lo que “se baja corriendo, se sube a un taxi y se va”.

María Marta Bazán, de 48 años. Vivía en México junto a sus dos hijos adolescentes. Foto: Facebook.

Según Rodríguez Lastra, se cree que los asesinos “entraron con la autorización de la empleada” y en su celular “tenían fotos de la casa de María Marta y esas mismas fotos son las que tenía la empleada doméstica en su celular”. “Dicen que había muchas inconsistencias en la declaración de la empleada y después confesó”, agregó la mujer, quien aclaró que la víctima no conocía a sus asesinos. “Éramos como hermanas. Cuando uno está lejos de su país, los amigos somos familia. Éramos muy unidas. Ella era la madrina de mi hija. Esto es terrible, tremendo”, contó sobre el vínculo que las unía.

Bazán, quien había estudiado en la Universidad de Mendoza y había trabajado en el Consulado argentino en México, fue encontrada muerta el martes último a la mañana dentro de su residencia ubicada en calle Castillo de Nottingham, en un exclusivo barrio del Condado de Sayavedra, a unos 30 kilómetros de la capital mexicana.

Tras el crimen de la abogada, ex compañeros que trabajaron con ella en el Consulado subieron a las redes sociales fotos, la recordaron y lamentaron lo sucedido. "QEPD querida amiga María Marta Bazán ! Que se haga justicia y encuentren al/los responsable de semejante acto de crueldad. Nunca te olvidaremos todos tus amigos. Gracias por los bellos momentos compartidos", escribió Daniel Augusto Rueda.

"En que estoy pensando??? En que te voy a extrañar Maria Marta Bazan amiga querida. Es muy triste tu partida repentina de manos de un cobarde que por no hacer valer su vida, no valoró la tuya. Nadie nos merecemos morir de esta forma, no es justo. Toda la vida por delante, feliz, plena, hermosa, preocupada por hacer el bien", publicó otra amiga de su círculo, Laura De Cristoforo.

"Estamos tratando de ayudar y asistir a la familia. Ya llegó la madre y se colabora con ella para que pueda realizar los trámites rápidamente", aseguró el embajador, quien dijo que por el momento la familia no solicitó repatriar los restos de la abogada, quien reside desde hace muchos años en México con sus dos hijos adolescentes.

