Un reconocido economista fue encontrado muerto en su propio departamento en el barrio porteño de Palermo, maniatado y con una remera en la boca. El lugar se encontraba revuelto y la Justicia investiga si el hombre, de 61 años, fue asesinado por “viudas negras”.

La víctima, identificada como Juan Pablo Jiménez, era un graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local (AIFL). Además, se desempeñaba como investigador asociado en el área de Desarrollo Económico del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

El cuerpo fue encontrado luego de que la empleada doméstica advirtiera que el hombre no respondía al portero eléctrico y alertara a las autoridades. La puerta del departamento, ubicado en la calle Castex 3472, no estaba forzada y el hombre fallecido no presentaba heridas visibles, por lo que los investigadores sospechan que podría haber sido envenenado.

El edificio donde ocurrió el hecho

En el lugar se encontraron botellas de alcohol y estupefacientes, lo cual refuerza la hipótesis de que el especialista en economía fue engañado por mujeres que se dedican a cometer este tipo de robos. Por este motivo, el fiscal César Troncoso, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 55, ordenó la autopsia y aguarda los resultados del análisis toxicológico.

Según relató un vecino ante la prensa, hacía pocos meses que el hombre vivía en ese lugar y había recibido reclamos por ruidos molestos reiterados en horas nocturnas. Las pericias fueron realizadas por efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y por peritos de la Unidad Criminalística Móvil.

Cómo operan las viudas negras

Las denominadas "viudas negras" son bandas delictivas, en su mayoría integradas por mujeres, que seducen a sus víctimas y los convencen de pactar un encuentro en sus domicilios. Una vez allí los drogan con el objetivo de adormecerlos y desvalijar sus viviendas.

En muchos casos, las víctimas despiertan horas después sin recordar lo ocurrido, aunque en muchos casos pueden sufrir intoxicaciones severas o incluso morir como consecuencia de la droga administrada.

El caso de las viudas negras en Montserrat

Un caso similar tuvo lugar en febrero en el barrio porteño de Montserrat, donde un hombre de 38 años murió luego de haber sido víctima de un ataque de "viudas negras" junto a un vecino de su edificio. En ese caso fue la segunda víctima del engaño quien presentó la denuncia.

Desde el centro de emergencias policial explicaron que, a través de un llamado al 911, el hombre señaló que se encontraba en un departamento ubicado en Solís al 300 y que se sentía "confuso", mientras que su acompañante estaba inconsciente.

Ante los efectivos policiales el hombre detalló que ambos habían asistido a una peña folclórica donde conocieron a dos mujeres de 25 y 30 años. Según relató la víctima, las presuntas “viudas negras” lograron que los hombres las llevaran al departamento, donde continuaron bebiendo bebidas alcohólicas hasta llegar a un punto a partir del cual el denunciante no recuerda más de lo sucedido.

El hombre indicó que, al despertar, el domicilio estaba todo revuelto y su vecino estaba inconsciente, motivo por el que llamó al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) para que recibiera asistencia médica. Sin embargo, cuando la ambulancia llegó su acompañante ya estaba muerto.

