Cristian Graf, el principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima, el joven que estaba desaparecido desde 1984, habló por primera vez desde el hallazgo de sus restos en su casa del barrio porteño de Coghlan. El hombre rechazó las acusaciones en contra suya y de su familia por la presunta autoría del homicidio y aseguró: “No sé cómo llegó el cuerpo ahí”.

En diálogo con el canal TN, Graf, que se desempeña como electricista, se desligó del hecho e insistió en que su familia "no es responsable" y deslizó que el cadáver del adolescente que fue compañero suyo en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 Almirante Guillermo Brown pudo haber sido plantado en las inmediaciones de su vivienda.

Caso Diego Fernández: rechazaron la indagatoria a Cristian Graf y su abogado apuntó contra el fiscal

“Yo tengo la conciencia limpia, mi familia tiene conciencia limpia y ya está. Estamos expuestos; cuando sepamos quién fue vamos a estar en paz", declaró el sospechoso, un día después de que el juez Alejandro Litvack rechazara el pedido de indagatoria que solicitó el fiscal del caso, Martín López Perrando, por incongruencias en su imputación.

“Estamos muy mal, primero por el hecho de haber encontrado los restos", continuó diciendo acerca de lo ocurrido en mayo de este año, cuando un grupo de albañiles que trabajaban en la vivienda dio con 150 con los huesos. Y expresó: "Después toda la trascendencia del día a día, el acecho mediático es tremendo. Nos sentimos señalado por la situación en general, es un ambiente en el que estamos señalados".

"Entiendo el señalamiento, pero hay que entender que el cuerpo apareció abajo de la ligustrina. Apareció cuando estaban haciendo las excavaciones de la medianera”, agregó.

Noticia en desarrollo...