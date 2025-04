Declaran tres toxicólogos que participaron de la autopsia de Diego Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona, donde se investiga la presunta responsabilidad que habrían tenido siete profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su cuidado, continúa este martes en la séptima audiencia, en la que declararán tres médicos toxicólogos que participaron de la autopsia del cuerpo de la leyenda del fútbol. En ese marco, el Juzgado de Garantías Nº4 de San Isidro ordenó la liberación de Julio César Coria, excustodio del "Diez", que había sido detenido por "falso testimonio".

La semana pasada brindó su testtimonio el médico y comisario mayor retirado de la policía bonaerense Carlos Mauricio Cassinelli, quien señaló que el fallecimiento de Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, tuvo una "agonía máxima de 12 horas" y el peso de su corazón "era el doble de lo normal". Este martes, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, escucharán a los peritos que hicieron los estudios complementarios.

Juicio por Maradona: aseguraron que agonizó doce horas, tenía líquido en los pulmones y un "corazón agrandado"

Fuentes del caso informaron que se trata de los profesionales Ventosi, Zabala y De Piero, según consignó la agencia Noticias Argentinas. Se espera que brinden detalles sobre las sustancias que habría consumido durante su estadía en la residencia del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, lugar al que fue trasladado cinco días después de ser operado por un hematoma subdural en la Clínica Olivos.

Los tres toxicólogos son peritos que analizaron la autopsia realizada al cuerpo del exfutbolista, que concluyó que no había presencia de alcohol y drogas pero sí se hallaron varios medicamentos, como venlafaxina (antidepresivo), levetiracetam (para convulsiones), naltrexona (recetado para tratamientos por abstinencia) y quetiapina (antipsicótico para tratar desórdenes bipolares), entre otros.

Los fiscales del caso, los Dres. Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, cuestionan que no había aparatología médica adecuada en el domicilio para tratar cualquier tipo de descompensación que pudiera sufrir Diego y que no le daban medicamentos para sus problemas de corazón, a pesar de lo señalado por los especialistas.

En el mismo se encuentran imputados por el delito de “homicidio simple con dolo eventual” el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni, la médica coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

La declaración de los médicos: "12 horas de agonía"

En la última audiencia dos médicos que realizaron la necropsia del astro futbolístico destacaron que el cadáver presentaba "un corazón agrandado con grasa en las paredes y mucho líquido en los pulmones". En esa línea, Cassinelli indicó que "Pelusa" falleció como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", al tiempo que se detectó una "miocardiopatía dilatada".

El profesional reforzó que el jugador "tenía mucho líquido en los pulmones, abdomen y un corazón agrandado" y que la casa ubicada en Tigre no contaba con aparatología médica, algo que se tendría que haber "determinado antes de su externación".

Por su parte, el médico legista Federico Martín Corasaniti, quien se encuentra radicado en España, fue el segundo facultativo que declaró vía Zoom sobre la operación y fue por la misma línea que su colega. "Tenía espuma, livideces y el abdomen estaba tenso", precisó sobre la cirugía, mientras que describió "el cadáver estaba edematizado", es decir, hinchado debido a la acumulación de líquidos en los tejidos.

Liberaron al excustodio de Maradona

En otra causa paralela a la muerte del exjugador de Boca y Nápoli, entre otros equipos, el juez Esteban Rossignoli ordenó la liberación de su excustodio, Julio César Coria, que había sido detenido la semana pasada por falso testimonio tras declarar en el juicio.

Entre los argumentos, el magistrado indicó que Coria no posee condenas previas y tiene un domicilio fijo en el partido bonaerense de Ezeiza, por lo que consideró que no existe riesgo de fuga. En tanto, sostuvo que el hombre “deberá prestar formal promesa de someterse al proceso, por lo que no podrá ausentarse de su domicilio real por más de 24 horas, sin autorización previa”.

Caso Maradona: Miguel Ángel Pierri desligó al coordinador y los enfermeros y dijo que la prueba demostrará que "no hubo ningún plan"

Coria trabajaba con Maradona desde 2015 y era uno de os custodios que estaba prensente en el country San Andrés y hasta le hizo respiración boca a boca cuando se descompensó. Durante su declaración ante los jueces cometió distintas contradicciones relativas a su relacion con Luque y Cosachov.

“Con Cosachov no tuve mucho trato. Y a Luque sí lo había visto un par de veces, pero nunca hablé con ellos por teléfono”, había expresado Coria. Sin embargo, los fiscales solicitaron que se retirara de la sala y expusieron diferentes conversaciones que había mantenido con el neurocirujano.

La segunda controversia involucró a la psiquiatra, ya que Coria dijo que Cosachov participó en las maniobras de reanimación de Maradona, un dato que nunca había mencionado en los testimonios que había realizado anteriormente. Entonces, se ordenó su detención y que se lo impute por "falso testimonio".

