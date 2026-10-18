Detienen por robo al papá de la abogada acusada por racismo

El empresario santiagueño Mariano Ernesto Páez, de 58 años, que meses atrás había ganado notoriedad pública por la detención de su hija Agostina en Brasil, quedó ahora involucrado en una causa por robo. Según fuentes policiales, fue arrestado junto a su pareja, acusado de sustraer un millón y medio de pesos de un comercio de materiales de construcción de Termas de Río Hondo, en una maniobra que fue registrada por las cámaras de seguridad.

El episodio ocurrió el pasado fin de semana en una sucursal de la firma Lo Bruno, ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado, un establecimiento dedicado a la venta de herramientas, pinturas y materiales para la construcción.

Según la denuncia, Páez había concurrido al negocio acompañado por su pareja, una mujer de 34 años. Ambos realizaron una compra y, cuando se encontraban en el sector de cajas, se habría producido el episodio que dio origen a la investigación.

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De acuerdo con la reconstrucción difundida por el diario El Liberal, una empleada se retiró momentáneamente de su puesto y dejó varios fajos de billetes a la vista. El empresario habría aprovechado esa distracción para introducir una mano por la ventanilla de pagos, tomar el efectivo y entregárselo discretamente a su acompañante.

La maniobra, según los investigadores, permitió que ambos abandonaran el comercio después de pagar los productos que habían adquirido, sin que los empleados advirtieran inmediatamente la presunta sustracción.

La desaparición del dinero llevó a los responsables del establecimiento a revisar las grabaciones del sistema de videovigilancia. Allí habrían descubierto la secuencia completa y reconocido a quienes aparecían en las imágenes.

Según fuentes de la investigación citadas por medios santiagueños, el movimiento del dinero desde la caja hasta las manos de la acompañante habría quedado registrado, una circunstancia que permitió orientar las primeras medidas judiciales.

Con esos elementos, la empresa presentó una denuncia y tomó intervención el Departamento Robo y Hurto de Las Termas de Río Hondo.

El juez de Control y Garantías Silvio Salice ordenó la detención del empresario, que fue localizado en una vivienda de la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital provincial.

La Policía también arrestó a su pareja, señalada como presunta coautora del hecho. Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras se investigan sus respectivas responsabilidades.

El caso Agostina. Páez es un empresario vinculado al transporte público de pasajeros en Santiago del Estero. Su nombre había trascendido las fronteras provinciales por la situación judicial que atravesó su hija, la abogada Agostina Páez, durante unas vacaciones en Brasil.

La joven fue detenida después de un incidente ocurrido en un bar, donde realizó gestos que dieron lugar a una investigación por racismo. Permaneció privada de su libertad y posteriormente debió utilizar una tobillera electrónica mientras avanzaba el expediente.

Tras pagar una caución de 18.500 dólares, consiguió que le retiraran el dispositivo de monitoreo y finalmente regresó a la Argentina en marzo de este año.

El empresario había estado detenido anteriormente en una investigación por violencia de género iniciada a partir de una denuncia de su expareja, la abogada Estefanía Budán.