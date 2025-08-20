Detuvieron en Paraná al acusado de haber creado “Al Ángulo TV”

Este miércoles, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, fue detenido el presunto creador de la plataforma ilegal “Al Ángulo TV”, que retransmitía sin autorización partidos de fútbol nacionales e internacionales, así como otros eventos deportivos de alto perfil como la Fórmula 1. El acusado, conocido en redes sociales como “Shishi”, fue arrestado tras un allanamiento en su domicilio, donde la policía secuestró computadoras, celulares y otros dispositivos utilizados para operar el sitio.

La causa está en manos de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro y el procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°4, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli. La investigación se impulsó con el apoyo de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual y La Liga de España, una de las principales afectadas por el accionar del sitio.

Según fuentes judiciales, “Al Ángulo TV” operaba con al menos 14 dominios espejo para asegurar la transmisión ilegal y había desarrollado recientemente una aplicación para Android, lo que multiplicó su alcance y popularidad en el país. Además, el sistema incluía estructuras de monetización a través de publicidad no regulada, que exponía a los usuarios a malware y robo de datos personales.

El acusado también habría utilizado criptomonedas y billeteras virtuales para administrar las ganancias generadas por el sitio, fondos que ya fueron incautados por las autoridades. En redes sociales, “Shishi” había celebrado recientemente haber alcanzado los 100.000 seguidores, agradeciendo a su audiencia en Twitter (ahora X): "Como siempre les digo todo esto es de ustedes y gracias a ustedes, los amo con mi vida entera".

Tres días después, fue detenido y desde entonces, no hubo nuevas publicaciones en sus perfiles.

Las autoridades remarcaron que plataformas como “Al Ángulo TV” no solo infringen los derechos de transmisión, sino que también representan un serio riesgo para los usuarios. Las ventanas emergentes, enlaces sospechosos y sistemas de monetización informal pueden infectar dispositivos con virus o permitir el robo de datos sensibles.

El caso es considerado uno de los más relevantes en la lucha contra la piratería digital en Argentina, junto con el reciente desmantelamiento de Magis TV.

