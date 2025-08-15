Cae un empresario chaqueño acusado de lavado: ostentación en redes, facturas truchas y un patrimonio millonario

La Justicia Federal ordenó este viernes la detención de Braian José Obregón, un empresario chaqueño que en menos de tres años pasó de manejar cifras marginales a mover más de $1.300 millones. La medida fue ejecutada en su domicilio de Cangallo 2020, Resistencia, tras un allanamiento que se extendió por más de cinco horas, en el marco de la Causa Cebra.

El procedimiento fue solicitado por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien acusa a Obregón de lavado de activos agravado por habitualidad, presuntamente vinculado a contrabando e infracciones a la Ley de Marcas. Aunque su pareja y socia comercial, Agostina Antonella Vargas Vispo, enfrenta la misma imputación, por ahora no será detenida.

La investigación comenzó a principios de este año, cuando un monitoreo del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco detectó publicaciones en Instagram de un BMW color violeta, viajes a destinos de lujo y bienes de alto valor que, según la fiscalía, no se correspondían con el perfil fiscal del empresario.

La hipótesis oficial apunta a que Obregón utilizaba su red de locales de venta de electrónica y celulares, conocida como Cebra Phone, como pantalla para blanquear ganancias ilícitas, valiéndose de facturación apócrifa, compra y venta de vehículos de alta gama, operaciones con criptomonedas y triangulación de productos ingresados desde Paraguay sin aval aduanero.

Un crecimiento patrimonial bajo la lupa

Los registros bancarios muestran un salto patrimonial exponencial: de $4,2 millones en acreditaciones en 2020 a más de $1.350 millones en 2025. Entre las adquisiciones detectadas figuran un BMW coupé 2025 valuado en $64 millones, una camioneta RAM 1500 Laramie, un Mercedes Benz A200, varias camionetas Amarok, Ranger y Hilux, y una lancha de alta gama valuada en USD 12.000.

La fiscalía también documentó facturación por cientos de millones emitida y recibida de empresas registradas por AFIP como “contribuyentes no confiables”, entre ellas Foodall SRL, Mallika Networks SRL y Tricycle 21 Selene SRL.

El juez federal autorizó el allanamiento de múltiples propiedades en Resistencia, Paso de la Patria y el local comercial principal, además del secuestro de siete vehículos y otros bienes registrables. En el procedimiento, Obregón fue trasladado esposado, sin emitir palabra, pero con un gesto de pulgar hacia arriba dirigido a las cámaras.