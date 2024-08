Este viernes se cumplieron 1268 días de la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans que fue visto por última vez con vida cuando se dirigía a buscar trabajo. En ese marco, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata condenó a prisión perpetua a Luis Ramos, a quien culparon por “homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género”. Sin embargo, ni Ramos ni Oscar Montes, el otro acusado, revelaron qué pasó con Tehuel ni tampoco dónde está su cuerpo.

"Es un fracaso porque no sé dónde está mi hijo", fueron las declaraciones de Andrés de la Torre, padre del joven que desapareció con 21 años, luego de la sentencia. Su voz es la que concentra el pedido de toda la familia y sus amigos: ¿dónde está?.

El 11 de marzo del 2021, el joven tomó un colectivo y se dirigió hacia Alejandro Korn para reunirse con los dos acusados. Tanto Montes como Ramos fueron los últimos que lo vieron con vida.

48 horas después de la desaparición, la novia de Tehuel, Michelle Leyes, denunció que no contestaba ni los mensajes ni los llamados. Fue el comienzo de un periplo de pesadilla para todos sus allegados.

A partir de allí se realizaron rastrillajes en descampados cercanos a la casa de Ramos, en una laguna de Alejandro Korn y también en un predio de tratamientos de residuos en San Vicente. Todos tuvieron resultados negativos. En el CEAMSE de Burzaco tampoco hubo ningún rastro sobre su paradero.

A partir de un dato aportado por una testigo, Tehuel comenzó a ser buscado en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia en junio del 2021. La mujer había indicado que lo vio caminar solo por las calles de la localidad patagónica situada a más de 1800 kilómetros del Gran Buenos Aires. A partir de eso, la fiscal a cargo de la investigación del caso, Karina Guyot, instruyó investigar la pista y que una comisión de la Policía Bonaerense se dirija a la zona. Nunca se llegó a buen puerto.

En septiembre de ese año, el dato de una testigo protegida llevó al domicilio de Ramos. Allí los peritos encontraron coincidencias con el ADN del joven en

una mancha de sangre hallada en una pared de la vivienda. La fiscal Guyot había ordenado ese día allanamientos en la casa de los dos detenidos y en un santuario de San la Muerte.

Pasó un año y Tehuel seguía sin aparecer. En ese marco, su padre solicitó que la causa judicial sea llevada adelante como un caso de trata de personas, con críticas marcadas hacia la Justicia porque no había pistas sobre su hijo. "Muy probablemente ellos hayan tenido que ver con la desaparición de Tehuel. Pero ahora, un año después, se borró toda pista posible. Creo que es muy difícil que algún día encontremos a Tehuel", llegó a definir entonces, abatido por la falta de avances en la causa.

Lo que nunca cesó fue el pedido en las calles. Antes de que se cumpliera un año, todos los meses su familia y amigos marchaban solicitando que aparezca. El 11 de marzo del 2022, cientos de personas se manifestaron por las tres cuadras que separan la Casa de la Provincia de Buenos Aires y el Congreso de la Nación para reclamar que lo encuentren.

El comienzo del juicio

La madre y la pareja de Tehuel de la Torre declararon el último 15 de julio en el arranque del juicio oral contra Ramos, procesado por "homicidio agravado por odio a la

orientación sexual" del joven trans. Pese a que no se encontró el cuerpo del joven, la Justicia ya consideraba que él y Montes eran responsables de la desaparición y del posterior crimen de Tehuel.

"Tehuel, cuando era nena, se vestía de varón, no le gustaba usar pollera y se juntaba con varones. Un día me dijo que le gustaban las chicas y se cortó el pelo. Tenía una pareja llamada Michael, y tenía un hijo que a Tehuel le decía papá", relató Norma Nahuelcura, su madre.

Con respecto al día en el que el joven desapareció, manifestó: "Estaba en la casa de mi nieta. La fui a cuidar porque estaba enferma. Traté de comunicarme por teléfono con Tehuel, pero no me atendía. Cuando me enteré que estaba desaparecido, le dije a Michael que vaya a hacer la denuncia, pero no se la quisieron tomar porque era menor de edad". "Después me enteré que tenía una entrevista de trabajo con un tal Luigi. Tehuel me dijo que era un amigo, pero no lo conocía. Con el correr del tiempo me di cuenta de que lo estaban buscando y que se llamaba Luis Ramos", destacó.

El juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre comenzó con acusaciones de violencia y abuso hacia un imputado

El condenado Luis Ramos

Luego, quien habló frente al tribunal fue Michelle, pareja de Tehuel, quien contó cómo era su relación y también sobre la última vez que lo vio. "Estuvimos viviendo juntos durante dos o tres años. Nos conocimos por Facebook y nuestro primer encuentro fue en Moreno. Nuestra relación era la normal de cualquier pareja y se llevaba bien con mi hijo", expresó.

Antes de sus primeras palabras, la joven pidió que Ramos no estuviese presente en la sala porque "tiene miedo". "El último día que lo vi estábamos lavando la ropa juntos y recibió un llamado de Luis Ramos que le dijo que tenía una propuesta laboral como mesero. Comió y se fue. Tenía una campera rompevientos azul y un jean. Salió en bicicleta", destacó. Asimismo, confirmó que se acercaron hasta la vivienda del acusado, pero él negó todo: "Nos atendió desde la puerta. Nos dijo `si quieren pasar a buscarla, pueden hacerlo`, refiriéndose a él como ella. Y también nos dijo `cómo voy a hacerle algo si es mi amiga`. Negaba la elección de Tehuel de considerarse varón".

Este viernes los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo decidieron que Ramos es culpable, luego de audiencias donde se presentaron más de 40 testigos y distintas medidas de prueba. Con respecto al otro acusado, Oscar Montes, espera a que se dicte el inicio de su debate por jurados.

