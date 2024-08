La liberación del padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual infantil, se podría adelantar. El cura se representará a sí mismo en la audiencia clave que se llevará a cabo el próximo jueves 22, donde se determinará si recupera la libertad. En caso de que así sea, pretende mudarse a un country en la localidad bonaerense de José C. Paz y volver a dar misa.

Grassi se encuentra preso en la Unidad Penitenciaria N° 41 de Campana, en un pabellón para presos con buena conducta. Durante su encierro, decidió estudiar Derecho y se recibió de abogado. Según indicó Clarín, dicen que el sacerdote está obsesionado con su defensa, por lo que investiga activamente las resoluciones que toma la Justicia. Incluso desplazó a su equipo de defensores, encabezando él su representación.

El padre Grassi solicitó su “liberación anticipada” y el abogado de las víctimas manifestó su preocupación

La decisión sobre si le conceden el beneficio estará en manos de la jueza Mariana Maldonado y los magistrados Juan Carlos Uboldi y Claudio José Chaminade, del Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón. A pesar de que busca recuperar su libertad, el cursa se negó a realizar una pericia psiquiátrica para presentar en ante el tribunal como elemento para acceder a la domiciliaria.

En tanto, el Servicio Penitenciario presentó un informe y su hermano, Julio José Grassi, ofreció una casa en un country de José C. Paz donde presuntamente viviría con "un ex militar", aunque no presentó de momento ni contrato de alquiler ni vínculo con esta persona.

Grassi fue condenado a 15 años de prisión por dos hechos de abuso sexual infantil agravado y uno de corrupción de menores cometidos en 1996 en la Fundación Felices los Niños. La institución era dirigida por él y funcionaba desde 1993 en William Morris, partido de Hurlingham.

Según la condena, el cura cumpliría su pena el 30 de mayo de 2028. En principio, por el ya derogado beneficio "2x1", podría haber salido el 7 de agosto de 2026. Sin embargo, en 2022 la Cámara de Apelaciones de Morón decidió computarle esos años, por lo que su condena se amplió dos años más, lo cual fue apelado por sus abogados, sin éxito.

De esa manera, el pasado mayo cumplió 10 años tras las rejas, es decir, dos tercios de la condena. Por ese motivo, presentó su pedido de libertad anticipada, que ahora debe definir la justicia. Además, en dicha solicitud manifestó que, en caso de que se le conceda el beneficio, se dedicará a realizar misas y a "ser sacerdote".

Es que, a pesar de la condena, la Iglesia Católica nunca echó a Grassi del clero. En tanto, el exobispo de Morón, monseñor Luis Eichhorn, le prohibió el ejercicio del ministerio sacerdotal. Por su parte, el Vaticano dispuso una investigación sobre las denuncias en su contra y elaboraron un informe que enviaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero nunca tomaron una decisión definitiva sobre su situación.

El rechazo del abogado de las víctimas: "Grassi no acepta haber cometido los delitos"

El abogado Juan Pablo Gallego, en representación del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn), adelantó que iba a oponerse al beneficio: "Mi postura es la de oponerme al pedido por el daño que esto le podría producir a las víctimas. Grassi no acepta haber cometido los delitos, no acepta hacer ningún tipo de tratamiento psicológico. El hermano es quien propone el lugar donde va a vivir, pero él también niega los hechos. Por todos esos elementos rechazamos el pedido: por su perfil no está en condiciones de ser externado".

Además, manifestó que tiene los elementos necesarios para evitar que se le otorgue el beneficio de la libertad. "Voy a exponer y alegar los motivos por los cuales Grassi no puede salir. En primer lugar porque el propio Código Penal establece que no es un beneficio que puedan pedir los delincuentes sexuales, por otro lado, el acusado hizo ese pedido por escrito y el tribunal de alguna manera abrió el incidente a prueba, se le pidió una pericia psicológica a la cual él se opuso y por último, hubo mucho cabildeo con el informe carcelario”, detalló en diálogo con Noticias Argentinas.

Sumado a esto, la víctima que Gallego representó en el juicio contra Grassi presentó un informe firmado por el psiquiatra Enrique Stola donde explicó "el daño producido en el denunciante por los abusos" y lo que podría generar en él ver "una asimetría de poder" que lo haga no cumplir con la condena.

El letrado también sostuvo que Grassi es un “poderoso” que siempre “aprovecha” algún momento de “distracción” para que le otorguen beneficios. Al respecto, en el pasado el cura manejaba una fundación con propiedades en todo el país, un hogar y una escuela. Asimismo, se paseaba por los canales de televisión, visitaba la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, a la vez que era invitado VIP en actos y eventos religiosos, a pesar de no haber tenido ningún cargo dentro de la Iglesia.