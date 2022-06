El presunto asesino serial de Ramallo rompió el silencio desde la cárcel: "Soy inocente"

Acusado de asesinar a tres integrantes de su familia, Pablo Damián Grottini rompió el silencio desde la penitenciaría donde se encuentra detenido y negó todo, apuntando contra la fiscal que lo culpa de ser "un asesino serial", según sus palabras.

“Cómo provocar un infarto”, “qué pasa si se inyecta aire en las venas”, “cuánto después de introducir aire se produce el infarto”, “los 10 venenos más letales”. Con esas búsquedas se encontró la justicia en el historial de internet de Grottini, luego de que se empezaran a reconstruir las muertes de su hermano en 2019, su hija en 2021 y su madre, en abril de este año.

Con prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria 3 de San Nicolás, a pocos kilómetros de Ramallo, Grottini ratificó que es inocente mediante un video de 34 segundos que fue publicado por Diario El Norte.

"Estoy acusado por haber matado a mi familia la cual no tengo nada que ver, soy inocente, pero la señora fiscal a partir del 28 de abril me culpa de ser un asesino serial", dijo apuntando contra María Belén Baños. "Ella dijo que no tenía dudas siendo que las cuatro pericias de mamá salieron bien", alegó.

El hombre de 42 años repitió que no tuvo nada que ver con el supuesto triple homicidio del que se lo acusa, donde los integrantes de su familia murieron de manera calcada. "Nadie escucha ni a mí ni a mis defensores, siendo que la señora dijo que había cremado a mi hija y había tirado las cenizas de mi hermano al río, lo cual son todas mentiras. Soy inocente", sostuvo.

Cómo sigue la causa

Luego del pedido de la fiscal Baños, el juez Román Parodi de San Nicolás decidió procesar al presunto triple asesino por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía", en referencia a su madre y su hija adoptiva, y “homicidio agravado por alevosía" para el caso de su hermano.

Además de las declaraciones de los testigos, el juez Parodi tomó como referencia las búsquedas que Grottini había realizado en internet. Uno de los testigos relató que días después de la muerte de su hermano en 2019, el detenido mató a su perro con una inyección.

El hecho que desencadenó su detención fue la muerte de su madre en el Hospital San Felipe de San Nicolás. Hasta allí llegó Grottini para acompañar a Teresita Di Martino, de 61 años, por un supuesto mareo. El hombre advirtió a los enfermeros del lugar que su madre, ya internada, se sentía mal. Cuando encontraron el cuerpo de la mujer, había señales de manipulación del suero y una ampolla de Diazepam, un fármaco utilizado para la ansiedad.

"Luego se determinó que el nuevo suero que había colocado la enfermera también se encontraba pinchado, esta vez con un solo orificio en la manguera, y se halló en el mismo box donde se encontraba la paciente una ampolla de diazepam abierta, la cual no había sido prescripta para ningún paciente ese día", detallaba el informe judicial. Grottini niega alguna implicancia y afirma, además, ser inocente de los tres crímenes por los cuales se encuentra detenido.

