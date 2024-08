La muerte de una pareja de policías de la Provincia de Buenos Aires causó conmoción en el partido bonaerense de Florencio Varela, después de que protagonizaran una fuerte discusión. La Justicia investiga si la mujer habría asesinado al hombre de un disparo para luego quitarse la vida o si se trató de un femicidio, por lo que las autoridades continúan llevando adelante distintas pericias.

Se trata de la Subteniente Verónica López, de 42 años, y el Sargento Javier Gauna, de 39, quienes se desempeñaban en el Comando de Patrullas del municipio de la zona sur del Gran Buenos Aires. La hermana de la agente fue quien dio aviso al número de emergencias 911, ya que estaba a metros del lugar y alcanzó a escuchar una parte de la secuencia.

De esta manera, efectivos de gendarmería llegaron al domicilio situado en las calles Río Samborombon y Río Juramento, en la localidad de Villa Vatteone, y fueron recibidos por la familiar de López. El cuerpo de la mujer policía estaba en el patio de la casa, donde yacía con heridas de arma de fuego en la cabeza.

En tanto, Gauna estaba tendido boca abajo en medio de un charco de sangre y tenía un disparo en la nuca. El medio local El Diario Varelense consignó que el arma del sargento fue encontrada dentro de su cartuchera, mientras que la mujer tenía la suya en la mano izquierda.

Tanto el hombre como su novia vestían el uniforme azul de la Policía Bonaerense aunque estaban en franco de servicio, ya que habían cumplido con el turno noche en la fuerza policial. Los testigos indicaron que los disparos se oyeron después de una extensa pelea que la pareja mantuvo.

Además, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó al lugar y los médicos constataron que ambos agentes "fallecieron en el acto". Según el citado medio, aunque el hecho continúa en investigación, la principal hipótesis que trascendió es que López habría atacado por la espalda a su pareja, para después quitarse la vida de un tiro en la sien.

El caso quedó en manos de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la fiscal Karina Gallo, que caratuló la causa como "Homicidio seguido de suicidio", considerando inicialmente a Gauna como víctima.

"Me arrebataron a un amigo, a un tío"

Javier Gauna era padre de una chica de 12 años y se conoció que estaba estudiando el tercer año del curso de Perito en Accidentología Vial. Mediante una publicación en las redes sociales, su sobrina lo despidió con un conmovedor posteo en el que recordó también como un "hermano y amigo".

"Desde nuestro lugar, con un dolor inmenso... Hoy vivo con la injusticia de tener que despedirme de mi tío. No era solo un tío, era mi hermano con el que me crié, era mi amigo de charlas y consejos. Las personas que lo conocen saben la calidez de persona que es y fue", comenzó diciendo.

"Hoy como su sobrina, su hermana y su amiga, salgo a hablar por él, por la persona hecha de valores que era. Me duele en el alma todas las veces que escuche un tema de Leo Mattioli, porque lo cantábamos juntos. Me duele no tener más a mi compañero de birras, me duele todo lo que quedó por vivir, me duele el fin que le hicieron tener a mi negro", agregó.

"Volá alto, descansa en paz y para siempre vas a tener un lugar en mi corazón. Te voy a recordar siempre con una sonrisa y un amor eterno. Me dejaste sola para cantar el pollito pío en los karaokes familiares. Quedó tanto pendiente", concluyó la mujer en su posteo.

Por su parte, la madre de Verónica también escribió unas palabras en las redes sociales para despedirla. "Hija mía de mis entrañas, mi Prince. Como te decía mamá... Nos dejaste con un dolor que no se puede describir; no tengo idea si me voy a poder recuperar", expresó.

"Nunca se me pasó por la cabeza que iba a pasar por esto y hoy mi corazón está roto... No lo puedo creer. Mi bebé... te amo", concluyó en el texto que acompañó con una foto de su hija.

