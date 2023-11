Así fue el brutal asesinato de un policía en el Hospital Provincial de Rosario

Cuatro sicarios ingresaron a los tiros al Hospital Provincial de Rosario, asesinaron al subinspector Leoncio Bermúdez e hirieron a una enfermera en una acción confusa en la que aún no se esclareció si querían matar o rescatar a un preso que había sido trasladado a ese centro de salud.

El hecho ocurrió antes de las 21:10 del martes en el sector del establecimiento sanitario ubicado sobre la calle Zeballos al 400 donde sobre la vereda hay una garita policial fija.

Advertencia: las imágenes son impactantes y pueden herir su sensibilidad

De acuerdo a informaciones difundidas por medios rosarinos, entre dos y cuatro hombres entraron al hospital con barbijos, preguntaron dónde estaba el baño, pero se dirigieron a una sala donde se encontraba un hombre bajo vigilancia del Servicio Penitenciario, con la aparente intención de asesinarlo o rescatarlo. Se trata de Gabriel Guillermo Lencina, quien cumple condena a 22 años de prisión por homicidio y estaba alojado en la cárcel de Piñero. En el momento en que se produjo el incidente estaba al cuidado del Servicio Penitenciario.

Supuestamente con la intención de rescatar al preso internado, protagonizaron una balacera en la que una enfermera resultó herida en una pierna y el policía recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado al Heca en estado crítico. El uniformado, identificado como subinspector Leoncio Bermúdez, murió poco después. Llamó la atención que el subinspector llegara solo, sin compañero de cobertura, sin arma en mano y sin cubrirse como si nada pasara.

El caso es investigado por la fiscal Gisela Paolicelli y, según trascendió, los asesinos se escaparon en un Fiat Uno y, por el momento, no fueron encontrados.

Distintas versiones sobre el objetivo del ataque

Según informo La Capital de Rosario, el detenido habría sido Gabriel L., quien cumple una condena de 22 años y 2 meses en Piñero por homicidio y tentativa de homicidio. Integrante de la banda de Hernán Lichi Romero (el apresado jefe de un clan narco de Nuevo Alberdi), Gabriel L. habría estado listo para recibir el alta, por lo que los agresores habrían pretendido ultimarlo.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Pedro (un paciente del hospital) recordó: “Me presenté a las 20.45 en la guardia y, tras hacer el trámite en admisión, me informaron que tenía una espera aproximada de dos horas. Ya eran entre las 21.30 y 21.40, cuando me quedé a un costado y me puse a hablar con una señora”.

“En eso entraron dos tipos de contextura delgada con barbijos y visera. Entraron como pancho por su casa. Se dirigieron hacia admisión, pero no se anunciaron. Como perdidos, pero prepotentes, preguntaron donde estaban los baños y abrieron las puertas vaivén del lugar donde atienden los médicos y ahí empezaron los disparos, fueron tres o cuatro, y gritos”, relató

El testigo agregó que, en esos primeros momentos, otras personas contaron que otros dos asesinos habrían ingresado por Alem. “Lo de anoche fue aberrante. Todos quedamos confundidos, atemorizados. La atención de los médicos es buenísima, pero la seguridad deja mucho que desear.

