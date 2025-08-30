Encontró a su expareja con su nuevo novio, la roció con nafta y le prendió fuego

Ángel Darío González es el nombre apuntado por un caso de violencia de género horrendo: el de la mujer de 31 años que fue prendida fuego en el partido bonaerense de San Martín y tiene el 90 por ciento del cuerpo quemado.

Según fuentes policiales, el sospechoso es la expareja de Ana Clara Luna, quien el miércoles 27 de agosto pasado fue rociada con combustible y prendida fuego en plena vía pública. La víctima permanece internada en estado crítico.

El brutal ataque ocurrió en el barrio popularmente conocido como Pegamil, en Ciudad Jardín El Libertador, una zona marcada por la vulnerabilidad social, el consumo problemático y la ausencia del Estado. Fue allí, en la intersección de las calles El Ombú y El Clavel, donde se desató una escena de horror frente a media docena de testigos.

Todo comenzó con una discusión entre González, de 35 años, y Ana Clara, con quien compartía un pasado atravesado por la violencia y con quien tenía hijos en común. Pese a las amenazas previas, la víctima nunca había radicado una denuncia formal.

El miércoles, según versiones que maneja la Justicia, la disputa verbal escaló a otro nivel hasta desembocar en una agresión enfermiza.

En cuestión de segundos, el atacante tomó un líquido inflamable –presumiblemente nafta– y lo arrojó sobre el cuerpo de Ana Clara. Acto seguido, encendió un fósforo o encendedor y la prendió fuego ante la desesperación de los testigos, incluida la actual pareja de la mujer.

Envuelta en llamas, la víctima corrió unos metros hasta desplomarse en el asfalto, donde fue socorrida por quienes presenciaron el ataque, según se puede ver en un video que grabó la secuencia del intento de femicidio. Algunos lograron sofocar el fuego con prendas y agua improvisada. Pero el daño ya era devastador.

Ana Clara fue trasladada de urgencia al Hospital Fleming y, más tarde, derivada al Hospital Diego Thompson, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. El 95% de su cuerpo presenta quemaduras graves y el riesgo de vida es extremadamente alto, reconocieron voceros del caso.

Mientras tanto, González huyó de la escena a pie, abandonando a su víctima en medio de la conmoción. La fiscalía en turno, a cargo de la doctora Fabiana Ruiz (Unidad Funcional de Instrucción N°2 de San Martín), activó de inmediato una orden de búsqueda.

Fue el Grupo Táctico Operativo de la comisaría quinta de San Martín el que llevó adelante las tareas de inteligencia y logró ubicar al acusado en las calles Eva Perón y Avenida Márquez, según adelantó el sitio SMNoticias.

González fue arrestado sin ofrecer resistencia. Domiciliado en San Francisco Solano, partido de Quilmes, ya tenía antecedentes penales y una orden de comparendo compulsivo vigente hasta hace poco, en una causa por robo agravado en grado de tentativa del año 2023. Si bien esa medida había sido dada de baja, su historial con la Justicia demuestra un patrón de conductas violentas y delictivas.

La fiscal Ruiz avaló el procedimiento policial y ordenó la imputación de González por “homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa”.

El entorno de la víctima, así como algunos testigos del hecho aportaron detalles que están siendo investigados por la fiscalía. Se sabe que la pareja había tenido episodios de violencia previos, aunque ninguno había sido formalizado judicialmente.

Algunos allegados también mencionaron que tanto González como Ana Clara atravesaban una situación de consumo problemático y vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad. Incluso se señaló que la mujer había entregado recientemente a su hijo recién nacido en el hospital, al no poder hacerse cargo de él por su situación de calle.

Otro agresor con antecedentes violentos

R.P.

Esta semana estuvo atravesada por un femicidio atroz: el de Florencia Revah, la joven vendedora de 32 años, que fue hallada asesinada en el interior de un Chevrolet Onix estacionado en un camino rural conocido como Yegua Muerta, a un kilómetro de la Ruta 8. A su lado se encontraba su expareja, Esteban Alejandro Suárez, de 45, con un tiro en la sien. La principal hipótesis de la Fiscalía de Mercedes es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Las cámaras de peaje y estaciones de servicio permitieron reconstruir parte del recorrido de la pareja desde Nordelta hasta el lugar del hallazgo. Se presume que durante una discusión en el auto Suárez la atacó y luego se quitó la vida. El vehículo presentaba un impacto de bala en la puerta trasera, estaba cerrado por dentro y la mujer había sido cubierta con camperas y plásticos.

Como en el caso de Ana Clara, el homicida tenía antecedentes delictivos y un historial de violencia de género. Revah había denunciado a Suárez por violencia de género en 2021 y este año, pero ya no existían restricciones de acercamiento. Por si fuera poco, el femicida había sido condenado por el crimen de Claudio “La Clotta” Lanzetta, un reconocido relacionista público asesinado en octubre de 2001 en Palermo. Amigos y familiares describieron la relación como conflictiva y atravesada por celos.