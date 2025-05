Una mujer vivió un calvario en su casa de la localidad bonaerense de Castelar, cuando cuatro delincuentes la sorprendieron mientras dormía y la torturaron quemándola con una plancha porque no encontraban dinero. La víctima sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y tras el ataque los sujetos se dieron a la fuga junto a un cómplice que los esperaba en el frente del lugar.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada en una casa ubicada sobre la calle Saladillo, en la ciudad del partido de Morón. Los asaltantes pasaron por la parte de adelante de la propiedad y forzaron la reja de una ventana, a través de la que lograron ingresar. "Me desperté con cuatro hombres en mi habitación, ellos me sacaron de la cama", relató Ana, de 58 años, que en ese momento dormía profundamente.

Rápidamente empezaron a amenazarla, exigiéndole una suma de dinero que los ladrones afirmaban que tenía guardada. Ella les contestó que no tenía plata en su domicilio y entonces, después de revolverle toda la casa, le aplicaron sobre una de sus manos extendidas una plancha encendida.

"Ahí comenzó la tortura. Pedían plata y yo no tenía. Lo poco que tenía estaba en mi celular y se llevaron eso, pero mientras tanto me torturaban y buscaban dinero", expresó la mujer en declaraciones con el canal TN.

“Primero me torcieron los dedos, me tenían amordazada, atada las manos y al final me empezaron a quemar la mano y la espalda. Ya se habían llevado todo”, continuó explicando. Con respecto al dinero, los delincuentes se llevaron el monto que la víctima tenía en una cuenta bancaria y en una billetera virtual.

En ese sentido, Ana comentó que cree que a los asaltantes quizás “le pasaron el dato mal, porque ellos querían dinero", y finalmente se llevaron una valija con ropa, un teléfono celular y bebidas alcohólicas, entre otros objetos. "También un buzo, documentos y hasta una (tarjeta) SUBE, pero no se llevaron los electrodomésticos ni otras cosas de valor", agregó.

El robo violento en Castelar: los ladrones siguen prófugos

Luego de que los asaltantes se dieran a la fuga, la mujer fue asistida por personal de SAME y por agentes del Comando de Patrullas de Morón, tras un llamado al número de emergencias 911. Según lo reportado, recibió curaciones por las quemaduras y no necesitó ser trasladada a un centro médico.

En el caso interviene el Destacamento Castelar Sur y quedó en manos de la UFI N° 4 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Salevsky. Por el momento, la Policía trabaja con diferentes teorías y mediante el análisis de cámaras de vigilancia en la zona buscan identificar a los atacantes, que cometieron el crimen sin cubrirse el rostro, y dar con su paradero.

Entre otros datos, la dueña de la casa señaló que "los cuatro ladrones se comunicaban con un quinto que estaba afuera de la casa haciendo de campana".

