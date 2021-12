Marcha de las velas por Nancy: amigos y familiares pidieron justicia frente a la casa del acusado

Luego que un llamado al 911 permitiera que la policía encontrara el cuerpo de Nancy Videla, la mujer de 31 años que era buscada desde hacía una semana y cuyo cuerpo había sido ocultado en el contrapiso de una vivienda de Ingeniero Budge, amigos, vecinos y familiares de la víctima realizaron este viernes una marcha de velas en reclamo de justicia frente a la casa del acusado Damián Lezcano Mendoza.

Efectivos de las fuerzas de seguridad pusieron un vallado frente al domicilio de Mendoza, ubicado en la calle Bucarest 2531 de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, para impedir que se produjeran disturbios. “Estamos con mucho dolor”, dijo Alan Leguizamón, el novio de Nancy en declaraciones a los medios.

Crimen de Nancy: Aníbal Fernández pidió que denuncien al operador que filtró el audio sobre su paradero

"Estamos destrozados, Nancy no se merecía esto. Ella era una chica muy tranquila, no tenía maldad. No sé qué se le cruzó por la cabeza a este hombre para hacerle eso", manifestó una amiga.

La concentración partió desde la casa de Leguizamón, en momentos en que el juez Diego Javier Slupski, a cargo de la causa, tenía previsto indagar a Lezcano, principal sospechoso del femicidio, quien se negó a declarar. Las personas que se movilizaron por Ingeniero Budge encendieron velas en la calle y a los pies de algunos árboles, además de pegar carteles donde se leían mensajes como “Exigimos la verdad” y “Damián Lezcano asesino”.

"No sé porqué no me pidió dinero a mí si necesitaba. No queríamos este final para ella, la queríamos viva", comentó Aurora, tía de Leguizamón. "Caminé recorrí cuadra por cuadra, sin dormir, sin comer, le puse el pecho para ayudar a mi sobrino", dijo la mujer sobre los días previos al hallazgo del cadáver de la joven de 31 años.

“No se si fue engañada o qué, porque en todo este tiempo ella nunca me dijo que tenía una relación con Lezcano”, agregó.

El hallazgo del cuerpo de Nancy Videla

El cadáver fue encontrado desnudo dentro de una bolsa, pero por el proceso de descomposición, los forenses no detectaron ningún signo de violación o abuso, aunque no se descarta y se esperarán estudios adicionales para saber si hubo algún tipo de ataque sexual.

Los resultados de la autopsia arrojaron que la causa de muerte fue por una "fractura y traumatismo de cráneo" a raíz de un golpe en la cabeza, y que también había sido asfixiada. Tenía un estado de descomposición que indicaba que su muerte sucedió hace cuatro o cinco días.

FP/HB