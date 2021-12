El novio de Nancy Videla: "La encontramos de la forma más horrenda"

Tras el hallazgo del cuerpo de Nancy Videla en una vivienda de la localidad de Ingeniero Budge, habló Alan, su novio, quien lamentó la forma en que dieron con el paradero de la mujer cuyo femicidio conmovió a la opinión pública en los últimos días y por el cual hay un detenido.

“La encontramos de la forma más horrenda y ahora lo único que voy a pedir por ella es justicia”, lamentó el novio de Nancy Videla, la mujer de 31 años que estaba desaparecida desde el 26 de noviembre y cuyo cuerpo fue hallado en las últimas horas.

“Obviamente estoy mal, por el dolor que llevo y por el dolor que lleva la familia, porque no era la forma en la que queríamos encontrarla”, agregó el hombre.

El jueves por la noche detuvieron a Damián Lezcano Mendoza por el femicidio de Nancy Videla en Ingeniero Budge, al sur del conurbano bonaerense.

Con respecto al presunto femicida, la Justicia apunta a Damián Lezcano Mendoza, el hombre de 70 años detenido por el crimen que cuenta con antecedentes penales y figura como dueño del lugar en la localidad del sur del Gran Buenos Aires donde la policía encontró el cuerpo de Nancy.

“No conocíamos a este hombre. Me fui enterando a partir de las amigas, que me fueron diciendo en estos días. Anoche nos fuimos enterando de la forma en la que este hombre actuaba con los inquilinos”, aseguró Alan sobre el tema, quien a su vez desconoció el vínculo entre ambos y el posible motivo del ataque. “No sé qué pudo haber pasado, me gustaría saberlo, entender para qué fue realmente”, dijo.

Polémica por la difusión de los audios de la persona que denunció donde estaba el cuerpo de Nancy Videla

Por otro lado, el hombre aseguró no saber si Nancy, de 31 años, habría acudido a Lezcano para pedirle un préstamo, tal como circuló a partir de una llamada anónima al 911 que provocó un giro en la investigación dado que aseguró que ambos eran amigos y que la joven le pedía dinero para pagar el alquiler, algo que finalmente permitió dar con el paradero del cuerpo.

“Nancy por lo que me decía ahorraba a partir de su trabajo. A la amiga le preguntó por un prestamista, pero a mí no. Si me hubiese comentado algo yo la hubiera ayudado”, lamentó el novio de Videla, quien se mostró conforme con el accionar de las autoridades y pidió por una “condena justa” por el femicidio.

Por último, tanto Alan como los allegados de la joven anticiparon que realizarán una convocatoria para pedir justicia por Nancy, una nueva víctima de femicidio, y agradecieron a los medios por visibilizar el caso.

“Me llevo lo mejor que viví con Nancy, me voy a guardar eso. Vivíamos el presente y proyectábamos un futuro para adelante”, concluyó.

cdi cp