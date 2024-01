Femicidios: 2023 cerró con más víctimas que el año pasado y en una semana hubo cuatro muertes

Olga Bernardi (72), Rosa Vanesa Mamani Vargas (20), Anabelia Ayala (29) y Yoselin Hernández (27) eran víctimas de violencia de género y murieron en la última semana. Dos fueron asesinadas por sus parejas, otra se cree que también y la cuarta se quitó la vida después de haber recibido la visita de su ex, quien además violó una restricción perimetral.

Los casos de violencia de género no paran de crecer en el país, pese al endurecimiento de las penas para los femicidas, los botones de pánico y las medidas de acercamiento. Los datos que dejó el año pasado son alarmantes: según el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio Nacional Mumala, en 2023 hubo 254 femicidos, un 9 por ciento más que en 2022.

Olga. Era docente jubilada. Tenía 72 años y vivía en la ciudad de Alta Gracia, en la provincia de Córdoba. La mató a golpes su propio hijo de 38 años.

La víctima fue atacada el martes 2 de enero en su casa de la calle 24 de Septiembre, y falleció este viernes a raíz de las gravísimas heridas sufridas.

Según fuentes del caso, no hay registro de denuncias ni actuaciones previas por violencia familiar, aunque los vecinos coincidieron en que varias veces la mujer salió a la calle a pedir ayuda.

Rosa. Fue la primera víctima fatal del año. Era madre de dos hijos. Tenía 20 años. La asesinaron el 1° de enero a las 17.30 en su casa de la calle Belgrano, en el barrio Nueva Esperanza de la localidad de Ingeniero Budge.

Su cuerpo fue hallado por su hermana en el primer piso. Estaba boca abajo y con su rostro ensangrentado. Su marido, identificado como Rogelio García Robles (26), fue detenido y acusado por “homicidio agravado por femicidio”.

Anabelia. Fue hallada ahorcada en su casa de la localidad bonaerense de Burzaco. Su vida, según aseguran sus familiares, era un calvario.

La joven de 29 años había estado en pareja con el exjugador de Boca, Junior Benítez, con quien se encontró el 30 de diciembre a la noche.

“Se la llevó en la madrugada del 30 y ella volvió al otro día con los ojos hinchados y se encerró en su habitación. Después de eso, no quiso salir más”, acusó Juan, el papá de Anabelia, en diálogo con la agencia Télam.

Junior Benítez se encontraba bajo prisión domiciliaria, en una causa por “coacción agravada por el empleo de arma en concurso real con daños, amenazas y desobediencia”.

Para el padre de la joven, el futbolista “tuvo 100 por ciento la culpa de lo sucedido” y reclamó que “se haga justicia”.

Yoselín. Como en el caso de Anabelia, todavía no está claro lo que pasó. Sus familiares la hallaron muerta en el interior de su habitación, en una aparente escena de suicidio.

La joven vivía sola en un departamento de la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Trabajaba en una panadería y era madre de una nena de 8 años.

Su expareja fue la última persona que la vio con vida. Lo demoraron preventivamente, pero pocas horas después recuperó la libertad.

Yoselín lo había denunciado cuatro veces por violencia de género, la última hace un mes, pero nadie atendió su caso.

Este jueves, familiares, amigos y allegados se concentraron frente al Juzgado de Primera Instancia N°2 de Río Gallegos para reclamar justicia.

Lorena, su mamá, aseguró: “Hace poco había empezado a trabajar en una panadería y la habían contratado. Estaba recontenta. No tenía motivos para matarse. Yo no me voy a quedar tranquila hasta no verlo preso, hasta que pague por mi hija”.

Sin freno. Estos cuatro casos siguen una línea que no para de crecer. Los datos que recoge el Observatorio Nacional MuMaLa marcaron en 2023 una suba del 9 por ciento de femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios respecto de 2022 y 15 en comparación con 2021.

De acuerdo con este informe, el 33% de las víctimas del año pasado fueron asesinadas con un arma blanca, el 27% con un arma de fuego, el 15% a golpes, el 13% por asfixia y el 6% quemadas.

Otro aspecto destacado tiene que ver con el lugar de los ataques: el 61% de los femicidios ocurrieron en la casa de la víctima, el 11% en la del victimario y el 12% en la vía pública. Además, dos de cada diez homicidios se produjeron a la madrugada.

El relevamiento también detalla que hubo siete suicidios de feminicidas y 572 intentos de femicidios. A su vez, revela que un total de 284 niños, niñas y adolescentes perdieron a su madre por la violencia machista.

En tanto, el informe señala que Neuquén, Chaco, Formosa y Santiago del Estero fueron las provincias con la tasa más alta de homicidios durante 2023.

Desde la ONG mostraron su preocupación por la suba, pero también por las políticas regresivas que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei.

“Milei siempre ha sido negacionista de la violencia de género y otras situaciones de vulneración, inequidades e injusticias que atravesamos las mujeres y disidencias en la Argentina”, destacaron en el informe.

Los datos de esta ONG también recuerdan los números de los relevamientos anteriores: en 2022 hubo 233 femicidios y, en 2021, 221, una muestra evidente de todo el trabajo que falta hacer para que ninguna mujer más muera por la violencia de género.

Datos alarmantes

El número de víctimas de femicidio crece casi todos los años. Otras organizaciones que atienden esta problemática –además de Mumala– dieron a conocer los datos de 2023.

Para Atravesados por el Femicidio, entre enero y el 28 de diciembre del año pasado se registraron 308 femicidios, de los cuales 26 fueron vinculados de hombres y niños, y 9 de mujeres y niñas.

La organización resaltó que en el 39 % de los casos el autor fue la actual pareja mientras que el 23 por ciento fue cometido por los ex. Además, destacaron que el 46,4% del total de los hechos se produjo dentro de la vivienda de la víctima, mientras que en 62 casos las mujeres habían denunciado a sus femicidas, y 37 tenían órdenes de restricción.

Por su parte, el Observatorio Lucía Pérez reveló que durante 2023 se produjeron 339 casos, entre femicidios y travesticidios, y diciembre fue el mes con más femicidios registrados, con 40.

La Casa del Encuentro, otra organización que releva los casos en el país, dará a conocer su informe en los próximos días.