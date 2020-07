Un fiscal pone en duda la versión del enfermero golpeado por tener coronavirus

Daniel Porro, un enfermero de Neuquén que se recuperó de coronavirus, denunció que fue violentamente golpeado por vecinos, que además le incendiaron la casa y le robaron el auto por haberse contagiado del virus. Sin embargo, el fiscal a cargo de la investigación dio indicios de otra versión de los hechos: detalló que el trabajador de la salud estaba reunido con amigos y alcoholizado cuando la policía llegó al lugar, y que no relacionó la golpiza a la enfermedad.

"Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio", sostuvo Porro que fueron las palabras de un vecino, quien junto con otro familiar lo amenazaba también con robarle el auto, según su relato a la prensa de lo ocurrido. El enfermero explicó que fue atacado por vecinos luego de recibir un llamado de uno de ellos que le pidió que saliera a la vereda de su casa.

En tanto, Pablo Vignaroli, fiscal de Neuquén, sostuvo que el 17 de julio en la madrugada, la policía se presentó en el barrio Nueva esperanza “y encontró en la vía pública a esta persona de apellido Porro, quien manifestó que estaba compartiendo bebidas alcohólicas con sus amigos, se habían desconocido y lo habían golpeado", detalló.

Lo golpean y le incendian la casa tras recuperarse del coronavirus

El funcionario explicó cuando llegó personal judicial al lugar, el enfermero se negó a ser entrevistado y aclaró que “el mismo reporte policial deja constancia que Porro tenía aliento etílico”, dijo en diálogo con radio LU5 AM600. Las dudas surgieron además debido a que, en su denuncia, Porro no habría mencionado que la golpiza que recibió fue por haber tenido Covid-19 y por trabajar en la clínica Ados.

En esa línea, Vignaroli explicó que el enfermero hizo la denuncia después del alta médica, y allí “habla de que tuvo un inconveniente con un vecino y otras dos personas, que lo golpearon, que perdió el conocimiento y que luego se despertó en el (hospital) Heller”. "Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital", contó el enfermero sobre el episodio.

Mientras el trabajador de la salud se encontraba en el hospital, los agresores prendieron fuego su casa, que tenía partes a medio construir, y le robaron su auto, un Fiat Palio. El fiscal sostuvo que tienen elementos que “son objetivos” y permiten decir que Porro “fue agredido y lesionado, que el auto de su propiedad fue robado” y también informó que una de las personas que nombra como agresor “fue encontrado lesionado”.

Por otro lado, la Justicia investiga los antecedentes del trabajador de la clínica Ados, ya que habría ingresado en oportunidades anteriores en unidades policiales por contravenciones.

