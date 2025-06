El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, volvió a declarar en el juicio que se realiza en Salta, donde se lo acusa de liderar una asociación que realizó 118 hechos de estafas reiteradas, y denunció que la Justicia no le permitió pagar las deudas con los inversores. En ese sentido, se quejó del bloqueo de fondos que dispuso la Justicia y habló de una campaña de "persecución política" en su contra.

El empresario señaló que “podrían haberse devuelto 170 mil dólares” en la ciudad correntina de Goya, donde ya fue condenado a 12 años de prisión en una causa similar, y “otros 250 mil dólares” en Buenos Aires, provincia donde también hay un proceso abierto, porque “el dinero ya estaba incautado”, según expresó. “Ni hablemos de los 612 bitcoins que estaban disponibles”, agregó.

Los denunciantes de Cositorto en Salta dijeron que no recuperaron sus ahorros: "Me hablaban de una mina de oro"

Cositorto, imputado por los hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita, en concurso ideal, afirmó en la audiencia que se desarrolla en la Sala I del Tribunal de Juicio de Salta, que puso "la cara todos los días”, por lo que supuestamente nunca quiso fugarse. Sus dichos se dieron en referencia al momento en que fue detenido por Interpol en República Dominicana, en abril de 2022.

Luego, añadió: “Muchos de los denunciantes creen que cuando finalice el juicio, habrá una ventanilla donde les reintegrarán la plata, por eso defienden tanto lo que invirtieron y borran lo que cobraron”. Al mismo tiempo, apuntó contra la responsabilidad de una fiscal por el cerco que se realizó a los fondos de la compañía: “Yo soy el responsable de la campaña, pero no del bloqueo. Nos impidieron seguir pagando” a los denunciantes.

Acerca de los impedimentos legales, el también coach ontológico precisó que las criptomonedas de las que dispone “están en billeteras de Finance”,a las que no se puede ingresar: “Retirar esos montos requiere una autorización con señales biométricas, pero no me lo permiten”, recriminó, mientras que sostuvo que siempre su intención fue devolver el dinero a los acreedores.

"Tenía 90 mil inversores en todo el mundo, que reclamaron al mismo tiempo y colapsó el sistema. Tenía voluntad de pago y la denuncia provocó que se pierda todo”, manifestó el fundador de Zoe, acerca de la causa en territorio salteño, donde también están imputados en calidad de coautores Ricardo Vilardel, Jorge Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Albornoz.

Las aspiraciones políticas de Cositorto

Durante su declaración, Cositorto dijo que tenía "aspiraciones políticas", que había armado un partido y que pensaba presentarse como candidato en las Elecciones 2023. Sostuvo, asimismo, que los equipos de fútbol que presuntamente tenía en España fueron "embargados por la justicia de ese país y que, por estar encerrado", tampoco pudo acceder a sus bitcoins.

Como ya había expresado en otras audiencias, el empresario reiteró que nunca planificó quedarse con los ahorros de nadie y que lo están haciendo quedar como el “villano” de la historia. Entonces, habló de una “vergonzosa campaña de persecución" iniciada en su contra, fogoneada -siempre acorde a sus palabras- por intereses políticos y económicos.

En tanto, comentó que de los 90 mil inversores que Zoe tenía en otros países, solo 8 mil radicaron denuncias. “La corrida que nos hicieron no la aguanta ningún banco”, aseguró antes de adjudicar la cesación de los pagos a maniobras que dejaron a su empresa “bloqueada, allanada e inhibida”, sobre la cuald dijo que tenía 73 sucursales a nivel mundial.

Por último, cuestionó que no le hayan otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria, una medida que sí recibieron otros sospechosos, y que tampoco lo dejan ver a su hijo ni defenderse "como corresponde". “Todo esto es ridículo, porque la deuda es pequeña comparada con el capital total que manejaba la empresa”, concluyó.

A fines de febrero pasado, el Tribunal de Justicia de Goya condenó a 12 años de prisión a Leonardo Cositorto, acusado de liderar una megaestafa piramidal con Generación Zoe, que dejó decenas de damnificados. En ese caso, los jueces también dispusieron 8 años de cárcel para Maximiliano Batista, Lucas Damián Camelino y Miguel Ángel Echegaray, señalados como coautores.

