Juicio a Cositorto en Salta: negó haber estado prófugo y dijo que estaba "abriendo una nueva sede"

Leonardo Cositorto volvió a presentarse ante la Justicia, esta vez en el juicio que se desarrolla en Salta por presuntas estafas reiteradas y asociación ilícita en el marco de la causa Generación Zoe. En su declaración, el acusado negó haber estado prófugo cuando fue detenido en República Dominicana y sostuvo que se encontraba allí "abriendo una nueva sucursal" de su empresa.

La audiencia de este jueves no solo estuvo marcada por su testimonio, sino también por la decisión de la Sala I del Tribunal de Juicio de rechazar un planteo de nulidad presentado por su defensa. El juicio seguirá adelante, mientras el imputado insiste en que todo se trata de una campaña en su contra.

El testimonio de Cositorto: defensa, bitcoin y promesas

Durante casi una hora, el autodenominado coach financiero, espiritual y en ventas ofreció su versión de los hechos. Relató su trayectoria, habló de las 17 iglesias que fundó y de la expansión de Generación Zoe en distintos países. Según explicó, la oficina salteña abrió en diciembre de 2021 y funcionó con normalidad hasta que, en febrero de 2022, comenzó el colapso.

Atribuyó el derrumbe de su sistema a una fiscal de Córdoba que —dijo— lo acusó sin pruebas, provocando el bloqueo de sus cuentas y la pérdida de acceso a sus bitcoins. "Me retuvieron 611 bitcoins, eso son 65 millones de dólares", afirmó ante el juez. "¿Cómo no voy a querer pagar 250 mil dólares? Me están acusando de una barbaridad por una cifra irrisoria, si la casa mía la pueden vender y saldar todo".

Incluso sugirió que los fondos incautados en la causa de Córdoba —estimados en 1,5 millones de dólares— podrían destinarse a cubrir lo reclamado por las víctimas salteñas. "Ni siquiera me dejaron poner un perito contable", reclamó.

El tribunal rechazó la nulidad y seguirá el juicio

El planteo de nulidad había sido presentado por la defensora oficial Cecilia Martínez, quien retomó la representación legal de Cositorto tras un enroque con un abogado privado que renunció el mismo día en que comenzó el juicio. Martínez argumentó que la situación vulneró el derecho de defensa del imputado.

Sin embargo, el juez Martín Pérez consideró que no hubo afectación del proceso: "La defensa técnica estuvo garantizada en todo momento", señaló al anunciar la continuidad del debate oral.

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), había calificado el pedido como "una maniobra dilatoria" para frenar el juicio, algo que finalmente no ocurrió.

Rendimientos y retórica: "7,5% mensual no era una locura"

Cositorto también intentó justificar los altísimos retornos que ofrecía Generación Zoe a sus inversores: "Con una inflación del 6,7%, un 7,5% mensual no era ninguna locura", dijo. "Yo no le voy a decir a nadie que deje la plata guardada con esos niveles de inflación".

En uno de los momentos más insólitos de su exposición, comparó su caso con la hazaña de Platense en el fútbol argentino: "Platense salió campeón después de 116 años, ¿y acá el que hace algo extraordinario es un estafador? No, viejo, es alguien que se entrena", lanzó ante los jueces. También sostuvo que fue víctima de "una campaña mediática y judicial" que lo detuvo justo cuando intentaba abrir una nueva sede en el Caribe.

Coimputados, testimonios y próximos pasos

Junto a Cositorto están siendo juzgados Ricardo Isaac Vilardel, Jorge Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Albornoz. Según los primeros testigos que declararon, confiaron en la empresa porque "eran pastores de la iglesia". Las audiencias seguirán este viernes con nuevas testimoniales.

Este es el segundo juicio oral que enfrenta el líder de Generación Zoe. En febrero pasado, la Justicia de Corrientes lo condenó a 12 años de prisión como jefe de una asociación ilícita y coautor de estafas. Además, tiene causas abiertas en Córdoba, Santa Fe y ante la Justicia Federal.

Actualmente se encuentra detenido en la Alcaidía General de Salta. La fecha tentativa para la sentencia fue fijada para el 27 de junio, aunque los contratiempos podrían extender el proceso. Se espera la declaración de más de 160 testigos.

