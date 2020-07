Habló un testigo del asesinato del repartidor: "Se desplomó encima mío"

Un testigo del asesinato del repartidor de productos comercializados en la plataforma Mercado Libre a mano de dos motochorros dio detalles del crimen en la localidad bonaerense de Adrogué.

"Escuché un solo tiro que pensé que era la explosión de una moto. Salgo y veo un muchacho de rodillas en la esquina y veo la camioneta cruzada, pensé que había chocado, pero me dijeron que le dieron un tiro", comentó Jonathan en diálogo con TN tras declarar en la seccional primera de Adrogué.

En esa línea, siguió: "Lo asistimos con un vecino. El oficial le pregunta si podía esperar la ambulancia pero no hablaba, solo asentía con la cabeza. Lo cargamos con el oficial al patrullero. Pero en un momento se desplomó cuando lo queríamos subir".

"Se me desplomó encima mío. Tengo la sensación del muchacho que se me desplomó encima mío", manifestó el testigo. Los investigadores analizan cómo los delincuentes sabían que la camioneta llevaba mercadería para repartir ya que no tenía ningún logo. Sin embargo, TN informó que los motochorros sabían lo que llevaba en el interior de la camioneta debido a que el hombre había dejado un paquete a 100 metros del lugar.

Dos motochorros asesinaron a un repartidor de Mercado Libre en Adrogué

El hecho ocurrió este mediodía en la calle Italia al 900 de la mencionada localidad del partido de Almirante Brown y la víctima fue identificada por la policía como Fernando José Marino, de 28 años, quien trabajaba realizando reparto de mercadería.

Fuentes policiales precisaron a la agencia Télam que todo comenzó cerca del mediodía, cuando el hombre se movilizaba a baja velocidad con su camioneta Renault Kangoo, color gris, ya que estaba buscando un domicilio en proximidades de la calle Italia y Bouchard, donde aparentemente tenía que entregar un producto.

En esas circunstancias, dos hombres que se movilizaban en una moto de color azul se le pusieron a la par y lo amenazaron con armas, con intenciones de robo. Se cree que en ese momento, Marino realizó una maniobra brusca ante el susto por la amenaza y uno de los delincuentes le disparó. Al intentar escapar, la camioneta terminó impactando con la parte de atrás de un Ford Fiesta estacionado.

Los asaltantes huyeron del lugar sin concretar el robo, mientras que el hombre baleado fue auxiliado por vecinos que, de inmediato, alertaron a la policía a través de un llamado al teléfono de emergencias 911.

Marino fue trasladado por un patrullero al Hospital Lucio Meléndez debido a la demora en la llegada de una ambulancia, pero murió antes de que pudiera ser atendido por los médicos, dijeron los investigadores. Las fuentes judiciales aseguraron que, en principio, los médicos determinaron que la víctima recibió un único balazo debajo de la axila izquierda.

Los peritos de la policía bonaerense que trabajaban esta tarde en el lugar no hallaron vainas servidas, por lo que se sospecha que los ladrones dispararon con un revólver.

Fuentes de Mercado Libre aseguraron a Télam que el hombre no trabajaba como chofer de esa empresa sino que era empleado de otra firma que presta servicios de entrega de productos que se comercializan a través de esa plataforma.

El fiscal Gerardo Mohoraz, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ordenó la revisión de cámaras de seguridad municipales o privadas para dar con el paradero de los dos delincuentes, que según testigos, iban con cascos. Sin embargo, según informó TN, los investigadores policiales tocan timbre a los vecinos para ver si pueden colaborar con las cámaras de seguridad porque no hay cámaras de vigilancia pública.

En tanto, el expediente quedó caratulado como “homicidio criminis causa”, es decir aquel que se comete para ocultar otro delito, en este caso, el robo, y en las próximas horas se realizará la autopsia al cuerpo de Marino en la morgue judicial de Lomas de Zamora, informaron las fuentes del caso.

