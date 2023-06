Incómodo, ansioso y sonrisas falsas: el análisis del lenguaje no verbal del descargo de Juan Darthés

Pasaron cuarenta días desde que se conoció la absolución por parte de la Justicia brasileña del actor conocido como Juan Darthés en la causa por abuso sexual contra Thelma Fardín (30). La semana pasada el acusado emitió un mensaje que se difundió en las redes sociales de su abogado. “Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, de mi trabajo y del daño irreparable no tiene sentido”, sostuvo en el video que compartió Fernando Burlando y agradeció: “La Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer a Dios por haber cuidado de mi familia”.

Las palabras emitieron ese mensaje. Pero, ¿qué transmitieron sus gestos, miradas y movimientos? En la observación del lenguaje no verbal se lo vio "incómodo”, “ansioso” y con una “falsa sonrisa”, según una experta consultada por PERFIL.

Juan Rafael Pacífico (59), quien es conocido bajo el seudónimo de Darthés, habla en un video casero que le envió a Burlando el pasado 12 de junio, a un mes de que la justicia brasilera lo absolviera “por el beneficio de la duda”. Allí el actor evita mirar a cámara en la gran parte del film que dura noventa segundos. Se lo observa en un primer plano, con barba y algo acelerado.

La psicóloga, perito forense y especialista en lenguaje no verbal, Irene Siriani analizó los detalles del video y resaltó algunos aspectos llamativos de lo que Darthés dijo con su cuerpo, más allá de las palabras que pronunciaron su boca. “No mira directamente a la cámara; siendo actor, sabe perfectamente como dirigirse a una cámara para generar cercanía/confianza/intimidad en el discurso. Además su mirada es alternada, por momentos al referirse a su vida y su carrera mira brevemente a la cámara, pero al tocar temas como la justicia o el proceso esquiva el contacto visual”, detalla.

Y en este sentido especifica que “no mira a cámara como un gesto de evitación de la situación, de hacer contacto con el tema, no se siente cómodo con hablar del hecho”.

“Se observa de manera sostenida un incremento en la frecuencia normal del parpadeo, lo que junto con las fluctuaciones en el ritmo de la respiración y el gesto de frotarse las manos; hacen pensar que atraviesa un estado de intensa ansiedad en ese momento”, describe Siriani y destaca que “aparecen microexpresiones relacionadas con el asco, el desprecio y emociones negativas cuando hace mención al proceso judicial que tuvo que atravesar y a la fuerte condena social de la que fue objeto”.

Según la denuncia de Fardín, todo ocurrió en un hotel de Nicaragua en 2009 cuando la joven, que tenía 16 años entonces, ingresó a la habitación del actor para llamar a recepción porque su tarjeta se había desconfigurado y no podía abrir la puerta de su cuarto. De acuerdo a su relato, Darthés (de 44 años en ese momento) la tiró sobre la cama, la manoseó, le practicó sexo oral y la penetró.

Este último punto es el que para el juez brasileño Fernando Toledo Carneiro no fue fehacientemente probado durante el juicio por lo que decidió absolverlo por el “beneficio de la duda”. Además, por la normativa brasileña vigente en el momento de la denuncia, el actor solo podía recibir una condena si se confirmaba la violación con acceso carnal porque de tratarse de otro tipo de abuso sexual ya había prescripto por el paso del tiempo.

Thelma denunció que fue abusada por Darthés en una gira de Patito Feo por Nicaragua en 2009.

En el video Darthés agradece el acompañamiento a Burlando y a las personas que lo apoyaron durante “estos casi cinco años”, desde la denuncia radicada en 2018 por Thelma. “Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”, dice el actor.

“Y a vos -continúa sus agradecimientos-, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia tiene sus tiempos. Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una mirada, con rezos...Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer”.

Sobre este punto, Siriani explica que observó en Darthés que “no son auténticas las escasas sonrisas que se ven en su rostro al momento de agradecer el acompañamiento y el apoyo de su abogado”.

Darthés fue absuelto por la justicia brasileña en mayo pasado.

“Es visible que no tiene motivos para una sonrisa auténtica, que se encuentra agradeciendo (quizás por convenio previo o por pedido de su abogado) y que su expresión al respecto del tema, está alejada de la alegría. Se lo nota francamente incómodo y ansioso, apurado por terminar de declarar muy brevemente su agradecimiento al letrado y a su equipo”, destacó la especialista.

Siriani explica que “una sonrisa no auténtica es una sonrisa falsa, fingida, una sonrisa social pero que no está acompañada de ninguna otra expresión emocional de alegría o satisfacción” y apunta que “no hay ningún momento del video en el que se manifieste auténtica alegría o satisfacción, está todo el tiempo muy ansioso y las únicas emociones que aparecen son negativas”.

El juicio contra Darthés por abuso sexual comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que Thelma radicara la denuncia. Tras la sentencia absolutoria en primera instancia, la actriz apeló y respondió al video que hizo el actor: “Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar” y culminó con un “mensaje para las pibas”. “Estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado”, aseguró.

NG