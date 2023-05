Luego de cinco años de iniciada la causa en Nicaragua y de que tres justicias lo investigaran, el actor Juan Darthés fue absuelto por falta de pruebas por el Juez subrogante Fernando Toledo Carneiro, del fuero federal de San Pablo.

Según el Magistrado, no se pudo comprobar la consumación del acceso carnal en dicha causa y cualquier otro tipo de abuso se encontraría prescripto. Toledo Carneiro también levantó las medidas cautelares que prohibían al actor salir de Brasil.

Juicio de Thelma Fardin: Burlando aseguró que absolvieron a Darthés

Su abogado, Fernando Burlando le dijo en al periodista Alejo Pomar, en Crónica TV, que "a esta persona se la condenó, se la desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país, como Nicaragua donde el estado de derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Darthés no fue investigado realmente a fondo. Esto unió más a la familia y fue lo que lo sostuvo a Juan". Según se rumorea, Juan Darthés podría volver en breve al país.

Por su parte Thelma Fardin realizó una conferencia de prensa a donde dijo: “Estoy cansada, pero no me van a quebrar y esto no termina acá” y confirmó junto a sus abogados Martín Arias Duval, abogado de la actriz en la Argentina y Carla Junqueira, la letrada de Fardin en Brasil, que apelará el fallo.

