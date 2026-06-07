Internaron al abuelo de Agostina Vega y su hija sigue en terapia

Durante los días en que Agostina Vega permaneció desaparecida, Miguel Heredia se convirtió en uno de los rostros más visibles del reclamo familiar. Habló con periodistas, acompañó procedimientos judiciales y sostuvo públicamente la esperanza de encontrar con vida a su nieta de 14 años. Ahora, cuando la investigación por el femicidio sigue avanzando, el hombre enfrenta una batalla distinta: la de su propia salud.

En las últimas horas, Heredia debió ser internado de urgencia en Córdoba luego de sufrir una fuerte descompensación. Según trascendió, experimentó un intenso dolor en el pecho y fue trasladado para recibir atención médica.

Los allegados atribuyen el episodio al enorme desgaste físico y emocional acumulado desde la desaparición de la adolescente y el posterior hallazgo de sus restos.

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La situación adquiere una dimensión aún más dolorosa porque en el mismo hospital permanece internada Melisa Heredia, madre de Agostina e hija de Miguel. La mujer continúa bajo cuidados intensivos tras haber sufrido una severa descompensación vinculada al impacto emocional provocado por el crimen de su hija.

La investigación por el femicidio continúa en manos del fiscal Raúl Garzón y en los últimos días sumó una novedad importante: la detención de un hombre acusado de haber colaborado para ocultar información relevante sobre lo ocurrido.

Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien enfrenta una imputación por encubrimiento agravado. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el sospechoso alquilaba una habitación dentro de la vivienda donde residía Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado por el asesinato de Agostina.

La fiscalía sostiene que el ahora detenido incurrió en contradicciones durante distintas declaraciones incorporadas al expediente. Esas inconsistencias despertaron sospechas y llevaron a profundizar distintas medidas probatorias.

Entre los elementos que hoy son analizados aparecen manchas de sangre detectadas en una frazada hallada dentro del cuarto que ocupaba Fassetta.

Los peritajes también determinaron que el tejido había sido sometido a un lavado con agua oxigenada, una circunstancia que los investigadores consideran relevante para determinar qué ocurrió en el interior de la vivienda durante los días posteriores a la desaparición de la adolescente.

Los pesquisas intentan establecer si el acusado tuvo conocimiento de los hechos o si colaboró de alguna manera para encubrir pruebas, alterar evidencias o dificultar el avance de la investigación.