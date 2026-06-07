Megaevasión: piden liberar a la contadora de las facturas truchas

La causa que investiga una presunta estructura de evasión fiscal millonaria en La Plata ingresó en una nueva etapa. Natalia Foresio, la contadora señalada por la Justicia como una de las piezas centrales de una red de facturación apócrifa, presentó un pedido formal para recuperar la libertad y ahora será la Fiscalía Federal la que deberá fijar posición antes de que el juez adopte una decisión.

La mujer se encuentra actualmente con prisión domiciliaria, una medida que cumple desde julio del año pasado. Sin embargo, sus abogados consideran que ya no existen motivos para mantener ninguna forma de detención preventiva y reclamaron su excarcelación.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y apunta a una presunta organización que habría utilizado sociedades fantasma para emitir documentación falsa y generar maniobras de evasión tributaria. Según la hipótesis judicial, el perjuicio económico para el Estado superaría los 40.000 millones de pesos.

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Los investigadores sostienen que Foresio y su pareja, Luis Cortazzo, habrían tenido un rol relevante en el armado y funcionamiento de la estructura. La acusación sostiene que desde un estudio contable se gestionaba la constitución de firmas, la obtención de claves fiscales y la operatoria necesaria para alimentar el circuito de facturación apócrifa.

La contadora fue detenida en abril de 2025. Meses después obtuvo un traslado transitorio a su domicilio por cuestiones vinculadas a su alojamiento carcelario y posteriormente la Justicia le concedió el arresto domiciliario bajo estrictas condiciones de control.

El pedido lleva la firma del abogado penalista Miguel Ángel Molina, quien fundamentó su presentación en criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia nacional sobre prisión preventiva.

La decisión ahora quedó en manos de la Fiscalía Federal N°3. Una vez que el fiscal emita su dictamen, el juez deberá resolver si mantiene las restricciones actuales o si hace lugar al planteo de la defensa. Mientras tanto, Foresio continúa detenida en su domicilio, a más de un año de su arresto y sin que exista todavía una condena en su contra.