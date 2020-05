Una mujer fue condenada este miércoles 20 de mayo a prisión perpetua por matar a su beba y esconderla en el placard. La acusada argumentó que se trató de un accidente, pero para la Justicia no quedaron dudas de que fue un crimen.

María Elizabeth Insaurralde (33) escuchó el veredicto del Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes por videoconferencia desde el Instituto Pelletier, donde permanece detenida. El fiscal del caso Gustavo Schmitt detalló que la acusada golpeó a su beba recién nacida hasta ocasionarle la muerte, luego de haber parido en su casa en Bella Vista en octubre de 2018.

Cuando Insaurralde fue internada por el sangrado que sufría producto del parto, los médicos dieron aviso a la policía porque la mujer había llegado sin su bebé. Al inspeccionar la casa de la acusada hallaron el cuerpo de la beba envuelto en una campera dentro del placard de la habitación, "donde había claras evidencias de que allí se produjo el parto", relató el fiscal.

Se trató de un "parto natural, sin asistencia de profesionales ni de terceros, ni siquiera los familiares conocían su embarazo", dijo Schmitt, según publica el sitio Corrientes Hoy.

La mujer declaró en el juicio en una audiencia anterior y dijo que no recuerda nada. "Sólo recuerdo que tuve un parto con mucha sangre. Me desmayé y no recuerdo nada; me desperté en el hospital", declaró Insaurralde. Por su parte, su abogado defensor Héctor Ortigueira sostuvo que se trató de un accidente: "Mi clienta estaba higienizando a la beba y en un momento se le escapa y cae al piso, porque se desvanece por la pérdida de sangre".

La autopsia determinó que la beba falleció por golpes en la cabeza con elementos duros. En el informe se describió que hubo "seis infiltrados hemorrágicos producto de varios golpes sucesivos que le causaron la muerte", precisó Schmitt.

Además el fiscal sostuvo que se realizaron estudios psiquiátricos para determinar "si la paciente pudo haber estado bajo un estado puerperal, y de los distintos informes no surge que la imputada haya estado bajo ninguna patología".

El caso generó en su momento repudio por lo sucedido, pero también voces que hablaban de una reacción de la mujer tras un trauma post parto. La justicia entendió que Insaurralde actuó consciente de lo que hacía y por eso continuará detenida hasta cumplir su condena.

NG/FF