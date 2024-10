"La dejaron morir": la grave denuncia de la madre de la nena que murió tras su viaje de egresados

Una nena de 13 años murió luego de regresar de su viaje de egresados en Córdoba tras sufrir un shock séptico producido por la Influenza B y hay conmoción en Misiones. Se trata de Juanita Milagros Sirimarco Díaz, cuya madre aseguró en una entrevista que rogaba: “Mamá, ya no puedo más, necesito bajarme”. “La dejaron morir”, denunció la mujer y adelantó que irá a la Justicia.

“Cuando hablé con mi hija, me dijo ‘mamá, ya no puedo más, necesito bajarme’, y yo le pedí a la maestra que la llevara a un hospital, pero me dijo que no iba a parar porque estaban corriendo contra el tiempo”, narró Claudia Díaz, la madre de la menor fallecida. También señaló que en ningún momento llamaron a una ambulancia y que, en cambio, empeoró mientras todo el grupo frenaba a desayunar.

“Nadie hizo nada. La maestra la tuvo ahí en el micro haciéndole paños fríos. La otra maestra que los acompañó, Karen, ni siquiera tenía experiencia”, apuntó en entrevista con TN. “Estuvo desde las 2 de la madrugada hasta las dos del mediodía con vómitos, diarrea, fiebre y dolor en todo el cuerpo. Me dijeron que intentaron todo en la guardia para estabilizarla, pero ya llegó tarde al hospital, estaba sumamente deshidratada”, lamentó.

Juanita Milagros Sirimarco Díaz era abanderada

Díaz contó: “Me dijeron que le pusieron litros y litros de suero, pero ya era tarde. Hicieron todo lo que pudieron, pero mi hija ya no tenía presión y estaba en shock”. En el hospital misionero le confirmaron que la adolescente había contraído Influenza B y que estaba en grave estado, por lo cual quedó internada, pero su estado desmejoró este fin de semana y el sábado por la tarde comunicaron que había muerto tras sufrir un shock séptico.

Los médicos destacaron que el diagnóstico de Influenza B no termina de explicar el rápido deterioro que sufrió Juanita Milagros Sirimarco Díaz, quien según su madre, “era sanísima”. “Le sacaron el teléfono a mi hija durante la madrugada, no le dejaban comunicarse. Ella estaba mal, pero no pudo avisarme hasta mucho después”, recriminó. “Si me hubieran llamado antes, yo misma hubiera pedido que la llevaran a un hospital inmediatamente. Nunca debieron haberla dejado viajar así”, sumó.

La mujer también explicó que “era un viaje de estudios en el que estaba involucrada directamente la escuela” y continuó: “La escuela le dijo al padre de mi hija que no podía viajar. Yo la conocía a Alejandra (la maestra) de hace muchos años y dije ‘dejo que vaya mi hija porque yo confío en vos, yo sé que vos la vas a cuidar a mi hija como si fuera la tuya’. Por eso la dejé ir”.

Quién era Juanita Milagros Sirimarco Díaz

La menor era alumna y abanderada del Instituto Cristiano República Argentina (ICRA) y su caso trascendió en las últimas horas, cuando se confirmó que falleció luego de sufrir molestias el martes pasado, cuando regresó de su viaje de egresados en Córdoba, organizado por la empresa Viaturex.

En el hospital misionero le confirmaron que había contraído Influenza B y que estaba en grave estado, por lo cual quedó internada, pero su estado desmejoró este fin de semana y el sábado por la tarde comunicaron que Díaz había muerto tras sufrir un shock séptico.

"Con profundo dolor y tristeza, nos dirigimos a toda la comunidad educativa para comunicar la partida de nuestra querida estudiante, Juanita Milagros Sirimarco Díaz. Como abanderada del nivel primario representaba todos los valores que su amado colegio, ICRA Posadas, promueve", anunciaron desde el colegio al que asistía la adolescente.

Este domingo, en medio de un clima de tristeza, familiares, amigos y cercanos le dieron el último adiós a Milagros y se realizó un acto de despedida en La Cascada de la Avenida Costanera. “Ayer hicimos la despedida con todas las personas que estuvimos en cadena de oración, y recién hoy estoy pudiendo reaccionar y pensar todo lo que está pasando. Lo que primero me nació es hacer todo esto público. Y ahora voy por la justicia, por la justicia del hombre y por la justicia divina. La gente que hizo esto tiene que pagar”, dijo su madre este lunes.

Qué es el virus de la Influenza B

La gripe es una enfermedad infecciosa respiratoria causada por el virus "influenza". Es de fácil propagación, sobre todo en niños y adolescentes. Los síntomas más comunes son fiebre, tos, dolor de cabeza y garganta, fatiga, dolor articular y hasta escalofríos. En Argentina se recomienda, como forma de prevención, la vacuna antigripal contra la enfermedad del Haemophilus influenzae, la cual está incluida en el calendario desde 1997.

